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繼「周生如故」又被剔骨…任嘉倫新劇超慘 網：導演剔上癮了？

娛樂新聞組 ／即時報導
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「周生如故」中，任嘉倫和白鹿的悲慘結局是許多觀眾心中的意難平。(取材自微博)
「周生如故」中，任嘉倫和白鹿的悲慘結局是許多觀眾心中的意難平。(取材自微博)

任嘉倫、王鶴潤主演的古裝新劇「佳偶天成」近日開播，劇情一開始就是戰鬼族遺孤跟仙門弟子的禁忌契約婚姻。不過，任嘉倫繼5年前在「周生如故」中遭剔骨極刑後，這次在新劇中又被剔骨，巧合的是，兩部劇的導演都是郭虎。不少網友調侃，「導演對任嘉倫的骨頭有執念」、「導演剔上癮了」。

「佳偶天成」中，戰鬼族遺孤「陸千喬」（任嘉倫飾）天生背負五不全詛咒，他視無色、味覺失靈、傷無痛、冷嗜血、枕無眠，幾乎與人的感知完全割裂。為了轉生成人，他必須歷經換皮、換肉、換骨、換血、換心五重劫難，於是冒用貪官「陸槐」身分，與身負剋夫命格卻天賦異稟的修仙者「辛湄」（王鶴潤飾）締結契約婚姻。

這段劇情讓不少觀眾想起，任嘉倫在5年前的「周生如故」中，也曾遭受剔骨極刑。當時，他飾演的「小南辰王」周生辰被奸臣陷害，遭「剔骨之刑」慘死，臨終留下「辰此一生，不負天下，唯負十一」血書，他和白鹿飾演的時宜下場悲慘，虐翻觀眾。

沒想到，新劇「佳偶天成」中，任嘉倫再受極刑。有網友調侃，5年過去，任嘉倫還在為周生辰「受傷」，這也太讓人感慨了；還有人笑說，「任嘉倫新劇沒有一個器官是原裝的」，相關話題登上熱搜。

對此，同為「周生如故」導演的郭虎表示，「佳偶天成」的換骨與前作的剔骨在本質上截然不同，前者代表命運壓迫與犧牲，是向死的悲壯；這次則象徵逆天改命，是向生的選擇。並明確指出「佳偶天成」是HE結局，可視為「周生如故」意難平的彌補。

不僅如此，任嘉倫在劇中有多場高強度打戲，包括背摔、空中旋轉與長鏡頭動作場面，超過9成皆是親自上陣，展現出穩定的身體控制力與實戰感，令網友忍不住打趣，他根本是「人間陀螺」。

任嘉倫在新劇「佳偶天成」中再受剔骨之痛。(取材自微博)
任嘉倫在新劇「佳偶天成」中再受剔骨之痛。(取材自微博)

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