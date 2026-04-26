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張清芳唱一半 蹲地工作人員竟是最帥星二代 哈林傻眼了

記者林士傑／即時報導
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張清芳邀約眾星開唱，替長輩籌募善款。圖／上引娛樂提供
張清芳邀約眾星開唱，替長輩籌募善款。圖／上引娛樂提供

張清芳投身公益，26日號召群星登上台北小巨蛋開唱，替埔里基督教醫院募款籌建長照大樓，星友巫啟賢、許富凱、鳳小岳等人接力獻唱，共同為公益貢獻心力。她跟好友庾澄慶（哈林）則愛鬥嘴，合唱「出嫁」之前，她笑說上次合唱時哈林單身，這次換成自己單身，開地獄哏逗笑全場。

哈林先是跟彈吉他的鳳小岳合作「讓我一次愛個夠」，大讚對方又帥、又很會彈吉他，「幸好我出道早，不然哪有得混」，然後又虧張清芳「妳找我來天經地義，我們是臘肉組，這（指鳳小岳）鮮肉組」，好奇她湊成兩人合作的原因。

張清芳認為鳳小岳和哈林都是Rock歌手，去年在唱片公司春酒遇見，早對鳳小岳擔任張蕙妹演唱會嘉賓的表現印象深刻，「他坐我對面，就是這麼帥，那晚我有事要先走，他第一個站起來送我上車，很有禮貌，長照中心就需要這樣的人」。

一路以來為演唱會付出心力，張清芳除了感謝星友力挺，也談到身邊有很多小幫手，哈林的兒子庾恩利（小哈利）就是其一。只見小哈利蹲在台下，她感謝小哈利幫忙剪接影片，哈林對於驚喜很是意外：「你以後找我兒子，可不可以通知我一聲。」張清芳笑說「雖然兒子離我們很遠，但還是愛我們的」。

最後張清芳送上「大雨的夜裡」、「深邃與甜蜜」、「燃燒一瞬間」等18分鐘的串燒組曲，安可時帶來「無人熟識」，跟觀眾一起大合唱，場面熱絡。

張清芳(右)大讚許富凱很會唱。圖／上引娛樂提供
張清芳(右)大讚許富凱很會唱。圖／上引娛樂提供

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