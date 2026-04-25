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柏林名導讚梁朝偉「無需排練」 曝平頭造型背後寓意

記者廖福生／專訪
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伊爾蒂蔻恩伊達訪台宣傳新片「你是不會當樹嗎」。圖／海鵬影業提供
伊爾蒂蔻恩伊達訪台宣傳新片「你是不會當樹嗎」。圖／海鵬影業提供

曾以電影「夢鹿情謎」奪下柏林影展最高榮譽金熊獎的匈牙利導演伊爾蒂蔻恩伊達，新片「你是不會當樹嗎」與影帝梁朝偉合作，此次梁朝偉除了正面全裸入鏡，還剃了平頭，伊爾蒂蔻恩伊達表示，那是一種角色本質與力量上的呈現。

梁朝偉在片中飾演神經學者，與一顆銀杏樹建立出穿越古今的連結，他有一段「正面全裸」與樹同框的畫面，而在造型上也是以平頭現身，伊爾蒂蔻恩伊達透露，團隊請來法國化妝師為梁朝偉打理造型，她認為那是個巨大的轉變，像是將一切回歸原始、自然的狀態，而梁朝偉對於平頭和渠全裸的安排也毫不猶豫，讓伊爾蒂蔻恩伊達至今仍相當感謝。

「你是不會當樹嗎」承襲伊爾蒂蔻恩伊達前作對動物（鹿）的深刻關照，恩伊達這次轉向對植物（銀杏樹、天竺葵）的溫柔凝視，持續探索人類與自然物種的本質與交集。她透露，會選擇讓梁朝偉詮釋「神經學者」角色，是希望能保有好奇心：「我覺得研究人員和學者能夠透過不同工具持續探索世界，梁朝偉正好有這樣的氣息，我想以他的視角去探尋未知的世界。」

伊爾蒂蔻恩伊達提到，每位演員進入角色的方式截然不同，但梁朝偉只要來到片場就已經是完全準備好的狀態，完全不需要大量的現場排練：「他的準備妥善能增加我們合作上的彈性和開放性，你知道的，拍電影每天都在燒錢，時間壓力非常大，所以他的專注與專業，對團隊在執行上非常有幫助。」電影「你是不會當樹嗎」目前已上映。

伊爾蒂蔻恩伊達（左）此次與梁朝偉一同訪台宣傳新片。圖／海鵬影業提供
伊爾蒂蔻恩伊達（左）此次與梁朝偉一同訪台宣傳新片。圖／海鵬影業提供

伊爾蒂蔻恩伊達曾以「夢鹿情謎」奪下柏林影展最高榮譽金熊獎。圖／海鵬影業提供
伊爾蒂蔻恩伊達曾以「夢鹿情謎」奪下柏林影展最高榮譽金熊獎。圖／海鵬影業提供

伊爾蒂蔻恩伊達（左）與梁朝偉談笑風生。圖／海鵬影業提供
伊爾蒂蔻恩伊達（左）與梁朝偉談笑風生。圖／海鵬影業提供

梁朝偉在片中以平頭造型現身。圖／海鵬影業提供
梁朝偉在片中以平頭造型現身。圖／海鵬影業提供

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