周蕙演唱會「登月失敗」吊台卡半空…1招救場展高EQ

周蕙白色洋裝展現舞動靈氣。記者林士傑／攝影

周蕙出道26年，今（25）日首度在台北小巨蛋舉辦個人「好想好好愛」演唱會，唱到「不想讓你知道」時，周蕙坐上月亮造型吊台緩緩升空，繞行場館上方，不過機關有點危機，一度失去控制，她坐在半空中自嘲：「我現在就是卡在這個位子就對了。」

首次攻蛋，周蕙對舞台相當重視，演唱會總監更在設計中發現一項別具巧思的隱藏密碼，整體結構勾勒出周蕙英文名字開頭「W」的意象，為舞台增添一層專屬且獨特的識別性。演出最大亮點之一，是特別邀請金曲、金馬御用舞台設計大師黎仕祺，為周蕙首次攻蛋量身打造專屬舞台，從概念發想到視覺呈現，皆展現高度藝術性與情感深度。

舞台設計以「我們在繁花萬千的世界，更要一起好好愛自己！」為核心理念，靈感取自兒時的玩具 - 萬花筒。透過三角菱鏡彼此反射的原理，延伸出層層交錯、變幻萬千的視覺世界，不僅象徵外在世界的多元，也映照出內在不同面向的自己，引領觀眾在音樂中重新凝視與理解自我。

隨著演出推進，周蕙換上銀白色禮服自舞台底部緩緩升起，象徵掙脫情感束縛的紅線，走出自己的道路，並與舞者帶來「彎彎的月光」、「我喜歡」等節奏感強烈的歌曲，大秀唱跳實力。

唱到「寂寞城市」時，她則換上一身水藍色禮服優雅登場，化身「淚之女王」，用細膩歌聲層層堆疊情緒，彷彿一滴滴收集觀眾的眼淚，讓現場氣氛瞬間轉為深刻動人，再搭配經典情歌組曲，包含「過客」、「愛情無關是非」、「不哭」等催淚歌曲。

但月亮吊台出狀況，她坐在半空中說：「遙控器完全壞掉？那沒關係，就在這裡」隨後應景唱「事到如今」，她還幽默自嘲：「我登陸月球失敗！」幸好最後舞台順利降下來。她跟觀眾道歉，表示：「技術上突然出了問題，彩排時都是OK的，我覺得我下次就不要登陸月球了，我跟動力火車借火車，他們有軌道比較好走，沒有上上下下搖晃的問題。」

由於無法按照原定計劃接近三樓觀眾區，她只好走下舞台，盡量和觀眾近一點，語帶遺憾說：「這是我唯一能想到解救的辦法了，沒有辦法服務到方方面面，但這是我最大的誠意。」

周蕙和舞者共舞。記者林士傑／攝影

周蕙紅色深V禮服霸氣開場，氣勢全開。。記者林士傑／攝影

周蕙的月亮舞台一度發生危機。圖／寬宏藝術提供

周蕙舞台相當華麗。記者林士傑／攝影

周蕙和陸明君、田中千繪打招呼。圖／寬宏藝術提供