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韓啦啦隊爆嚴重霸凌 南珉貞認了「環境沒有台灣好」

記者李姿瑩／台北即時報導
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南珉貞熱情和現場粉絲打招呼。記者王聰賢／攝影
南珉貞熱情和現場粉絲打招呼。記者王聰賢／攝影

富邦韓籍啦啦隊女神南珉貞24日擔任家電品牌一日店長，被問到南韓啦啦隊傳出霸凌的風波，南珉貞坦言，在韓國啦啦隊職場講究輩份、薪水不高，環境確實「沒有台灣那麼好」。

南韓職棒起亞虎啦啦隊前隊長鄭嘉睿日前自爆遭到職場霸凌，遭到言語辱罵，讓她決定結束9年的應援生涯，連帶取消後續來台活動。南珉貞也有所耳聞，今天受訪時感嘆雖然自己沒有遇過霸凌，但希望這件事情能改善啦啦隊女孩們的待遇，「也希望嘉睿可以挺過這個難關，一定會有雨過天晴的一天」。

南珉貞一轉眼已經來台1年多，她認真工作，代言越來越多，前2周帶媽媽來台灣旅行，媽媽看到她在台灣的代言廣告，也替女兒感到開心。而南珉貞努力賺錢其中一個目的就是要給媽媽治病，南珉貞媽媽罹患甲狀腺癌，因為癌細胞轉移，目前還在接受治療。南珉貞透露「醫生說狀況有點不好」，她不擅長安慰，默默扛下所有醫療費用，透過行動表達孝心。

孝順的南珉貞目前仍是單身，難過身邊都沒有追求者。雖然外界把她跟富邦悍將應援團團長Travis（阿崔）湊對，但南珉貞直說阿崔「不是她的菜」。她的理想型是愛家的陽光男孩，能把她當成公主捧在手心，最好是主動出擊的類型。

南珉貞熱情和現場粉絲打招呼。記者王聰賢／攝影
南珉貞熱情和現場粉絲打招呼。記者王聰賢／攝影

南珉貞熱情和現場粉絲打招呼。記者王聰賢／攝影
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