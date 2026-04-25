命理師直接要他「休息10年」 吳青峰算命結果曝光

李伯恩為蘇打綠量身打造實境節目。圖／TVBS提供

蘇打綠首部實境團綜「6人行不行」打破傳統團綜模式，採取「六人分頭行動」的機密企劃，成員在拍攝期間完全不知道彼此任務，直到進入棚內錄影才首次透過大螢幕觀看對方的挑戰內容。

首集由貝斯手馨儀首度挑戰戀愛實境，穿著豹紋戰袍現身約會被封為「人間獵豹」。主唱吳青峰則開啟「算命特輯」，從台灣萬華一帶到韓國一路體驗鳥卦、塔羅、象棋占卜甚至薩滿文化，甚至帶著成員們的巨型大頭照去拜訪算命老師，談到覺得哪個算命老師講得最精確，青峰搞笑表示：「有一個說我50歲走大運的老師，他支持我休息十年，我覺得他最準！」

曾擔任500盤評審的團長阿福則挑戰吃播企劃迎戰美食YouTuber，但充滿美食的任務內容卻被團員眼紅是「最爽任務」。另外還有鍵盤手阿龔前往宜蘭，挑戰將西方古典與民俗北管結合，不只把文化知識玩進任務裡，演出成果更讓團員集體驚嘆「電影級規格」。

值得一提的是，交友廣闊的鼓手小威前往日本大阪西成區進行人文探索，原只是與導演李伯恩提議拍成一支網路影片，導演則決定乾脆直接進行蘇打綠團綜企劃，意外成為「6人行不行」整個企劃的靈感起源。