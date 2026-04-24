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「逐玉」張凌赫沒偶包：平時不化妝、不排斥為角色扮髒扮醜

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沒偶包？張凌赫自稱平時不會化妝 不排斥為角色扮髒扮醜ㄌ

娛樂新聞組／即時報導
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張凌赫說自己在平常生活中是不會化妝的。(取材自微博)
張凌赫說自己在平常生活中是不會化妝的。(取材自微博)

因為「逐玉」中妝感較重被調侃「粉底液將軍」的張凌赫，近日受訪時表示，其實自己在平常生活中，只要不出現在螢幕前，是不會化妝的，他也表示自己沒什麼偶像包袱，不排斥扮髒扮醜相關話題引起網友熱議，一度登上熱搜。

張凌赫認為，素顏是最自然、最輕鬆的狀態，能讓他保持真實自我。在首部公益紀錄片「凌探未來」拍攝過程中，他特意展現素顏形象，希望觀眾看到角色之外真實的自己，包括「最真實的臉和行為」。

他坦言，演員常被角色標籤束縛，因此希望透過紀錄片等形式，讓觀眾看到螢幕外的真實人格，從而建立更立體的公眾形象。在他看來，「真實行為」與「真實面貌」中蘊含的真誠特質，才是與觀眾建立深層連結的關鍵。

張凌赫並明確表示，自己不排斥為角色扮醜或扮髒。例如在拍攝電視劇「櫻桃琥珀」時，為契合角色工作環境和生存狀態，他主動要求將膚色加黑、穿著髒亂服裝，並強調「一切以角色需求為主」。

此外，在「央視頻」專訪中，張凌赫也提到了「台灣話題」，他直言台灣觀眾之所以喜歡，「肯定不僅僅是我們的造型較出彩、我們的畫面比較精美，一定是裡面的情感濃度也是可以產生共鳴的」。

張凌赫透露自己演戲經驗畢竟不多，當時最學不會的就是控制表情，不是好不好看的問題，而是當一個人有情緒時，並不會把所有情緒都放在臉上，尤其遇到角色是內斂、喜怒不形於色的，如果表演太誇張，觀眾反而會出戲。

他也分析謝怔這個角色，雖然很多部分都沒拍出來，但事前他與導演做了很多功課，挖出的小故事就放在心裡邊，甚至變成人物小傳，寫在劇本旁，尤其演感情戲時，一定要去看這些小傳內容，在腦中過一邊，會比單純說台詞來得更自然。

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張凌赫

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