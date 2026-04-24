零宣傳卻高收視…李小冉、鍾漢良16年前舊劇翻紅 網：沒工業糖精才甜

鍾漢良、李小冉16年前的「來不及說我愛你」重播，創下高收視。(取材自微博)

近日，憑藉新劇開播及登上浪姐引起關注的鍾漢良、李小冉，突然又火了。原來是兩人16年前主演的民國虐戀劇「來不及說我愛你」，在湖南衛視重播後創下收視六連冠，短視頻二創播放量暴漲320%。不少網友對比當下甜寵劇的套路化，直指「不含工業糖精才甜」。

「來不及說我愛你」改編自匪我思存小說，講述戰亂中，富家千金尹靜琬（李小冉飾）在列車上意外救下承軍少帥慕容灃（鍾漢良飾），兩人跨越國仇家恨與烽火亂世的虐戀。兩人經歷婚約、背叛、事業與愛情糾葛，展現霸道軍閥與才女間強烈且愛恨交織的愛情故事。

該劇16年前播出時即引起話題，鍾漢良、李小冉在劇中愛恨交織的故事、密集吻戲被譽為「民國虐戀天花板」、「民國吻戲天花板」，豆瓣評分長期穩定在8.4分左右。

近期，鍾漢良搭檔朱珠主演的職場劇「蜜語紀」收視登頂；李小冉參加「乘風2026」出圈，二人互動打call觸發「回憶殺」，再加上湖南衛視在下午檔重播「來不及說我愛你」，創收視六連冠，讓兩人雙雙成為話題。

網友除了熱議鍾漢良、李小冉的凍齡和扎實演技，更多的是對當下工業糖精式戀愛劇的「審美反叛」。有網友表示，對比當下甜寵劇的套路化，觀眾更渴望真實人性刻畫，直言「現在的偶像劇美好得像濾鏡，卻少了煙火氣的重量」。還有人感慨，「當年主演扛劇靠演技，如今翻紅靠底氣」。