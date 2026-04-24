安陵容輸給范瑋琪「划水組」遭淘汰…「浪姐」賽制被罵翻

陶昕然（右二）被淘汰，李心潔（左二）相當不捨。圖／摘自微博

中國節目「乘風2026」爆出開播以來最大爭議，23日晚間直播的第二場公演中，「安陵容」陶昕然所屬團隊拿下全場第二高分，卻因為個人喜愛度只有「27票」慘遭淘汰，更荒謬的是總分墊底的孫怡團全員晉級，形成「高分團淘汰、低分團爽過」的奇景，網友直接罵翻「這什麼鬼賽制」。

23日的第二次公演中，由庄法、蕭薔、安崎、溫崢嶸的「戀我癖」對上淡淡、唐藝昕、陳凱琳、何宣林的「Bonbon girls」，孫怡、葉一茜、范瑋琪 、江語晨的「親親」對上李心潔、陶昕然、謝楠、徐夢潔的「冷夜」。

陶昕然以水袖獨舞加上戲腔開嗓，被讚「眼神戲一秒夢回安陵容」、「雙人舞超有戲」，全團總分868分成為全場第二高。本來該開心慶祝的場面，卻因為賽制而有了大翻轉。由於4組中勝出的是庄法組及李心潔組，這兩組還要再派出代表安崎及李心潔對唱「最長的電影」PK，輸的要和另外落敗兩組中選出3位危險名單，於是最終，個人喜愛度僅27票、全團最低的陶昕然，成為「贏家中的輸家」。

更讓粉絲氣到吐血的是，孫怡團的「親親」一曲表演被吐槽「各跳各的」、「范瑋琪划水忘動作」，總分805全場墊底，最後卻全員晉級。巧的是，淘汰結果跟4月22日網上流出的「本周淘汰陶昕然」爆料一模一樣，劇本說瞬間炸開，大家直喊「做票也做像一點」。

不過被淘汰當下，陶昕然沒有哭，全程冷靜從容。她只說了一句：「來不後悔，走不遺憾，今天舞台我已經做到最好。」最後還隔空對女兒喊話：「媽媽想成為妳的榜樣，勇敢挑戰不敢、不能、不擅長的事。」這番話直接讓全場破防，網友狂讚：「這才是真正的乘風破浪。」隊長李心潔含淚抱她：「她是我們團隊的光。」