我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獨／曼哈頓華女無辜被刺：臉遭割毀容 家庭欠債無力工作

美代表將赴巴基斯坦同伊朗外長談判…他不去 范斯也不去

安陵容輸給范瑋琪「划水組」遭淘汰…「浪姐」賽制被罵翻

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陶昕然（右二）被淘汰，李心潔（左二）相當不捨。圖／摘自微博
陶昕然（右二）被淘汰，李心潔（左二）相當不捨。圖／摘自微博

中國節目「乘風2026」爆出開播以來最大爭議，23日晚間直播的第二場公演中，「安陵容」陶昕然所屬團隊拿下全場第二高分，卻因為個人喜愛度只有「27票」慘遭淘汰，更荒謬的是總分墊底的孫怡團全員晉級，形成「高分團淘汰、低分團爽過」的奇景，網友直接罵翻「這什麼鬼賽制」。

23日的第二次公演中，由庄法、蕭薔、安崎、溫崢嶸的「戀我癖」對上淡淡、唐藝昕、陳凱琳、何宣林的「Bonbon girls」，孫怡、葉一茜、范瑋琪、江語晨的「親親」對上李心潔、陶昕然、謝楠、徐夢潔的「冷夜」。

陶昕然以水袖獨舞加上戲腔開嗓，被讚「眼神戲一秒夢回安陵容」、「雙人舞超有戲」，全團總分868分成為全場第二高。本來該開心慶祝的場面，卻因為賽制而有了大翻轉。由於4組中勝出的是庄法組及李心潔組，這兩組還要再派出代表安崎及李心潔對唱「最長的電影」PK，輸的要和另外落敗兩組中選出3位危險名單，於是最終，個人喜愛度僅27票、全團最低的陶昕然，成為「贏家中的輸家」。

更讓粉絲氣到吐血的是，孫怡團的「親親」一曲表演被吐槽「各跳各的」、「范瑋琪划水忘動作」，總分805全場墊底，最後卻全員晉級。巧的是，淘汰結果跟4月22日網上流出的「本周淘汰陶昕然」爆料一模一樣，劇本說瞬間炸開，大家直喊「做票也做像一點」。

不過被淘汰當下，陶昕然沒有哭，全程冷靜從容。她只說了一句：「來不後悔，走不遺憾，今天舞台我已經做到最好。」最後還隔空對女兒喊話：「媽媽想成為妳的榜樣，勇敢挑戰不敢、不能、不擅長的事。」這番話直接讓全場破防，網友狂讚：「這才是真正的乘風破浪。」隊長李心潔含淚抱她：「她是我們團隊的光。」

范瑋琪（左一）動作被指划水。圖／摘自微博
范瑋琪（左一）動作被指划水。圖／摘自微博

世報陪您半世紀

范瑋琪

上一則

張凌赫被拱來台掀口水戰 現身親解「台灣同胞為何愛他」

延伸閱讀

「浪姐7」首位淘汰者 趙子琪受辱氣哭：不會再來了

「浪姐7」首位淘汰者 趙子琪受辱氣哭：不會再來了
疑遭「浪姐7」惡意剪輯吵架片段 趙子琪：逼我爆料嗎？

疑遭「浪姐7」惡意剪輯吵架片段 趙子琪：逼我爆料嗎？
「誰敢讓我的隊員走，我走」 「浪姐」蕭薔霸氣圈粉

「誰敢讓我的隊員走，我走」 「浪姐」蕭薔霸氣圈粉
安陵容當上太后了 陶昕然「雀骨」撕卑微標籤

安陵容當上太后了 陶昕然「雀骨」撕卑微標籤

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54

超人氣

更多 >
擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢

擁400萬元退休資產 工程師1原因長年裝沒錢
中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚

中國海軍女兵受訪「一問三不知」 卻獲網友大讚
Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年

Trader Joe's超人氣冰淇淋回歸 粉絲：已苦等一年
好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味

好市多11款必買國際食品 華人最愛這些亞洲味
4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康

4生活習慣 老年醫學專家：不知不覺損害健康