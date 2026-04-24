當年和周杰倫拍MV小女孩長大了…郁欣歌手出道 GD也按讚

郁欣Ivy舞蹈實力堅強。圖／KTJ Holding提供

新人歌手郁欣Ivy10歲時曾和周杰倫 一起拍MV，如今就要滿20歲，擁有抖音 130萬粉絲、IG超過60萬追蹤，還曾吸引韓流天王GD按讚。在粉絲長期連署下，她終於推出新歌「Want Me Back」，勇闖歌壇。

為了這次音樂計畫，團隊投入超過百萬預算，從音樂製作到影像視覺全面升級，展現十足企圖心。發行前夕，她的社群被GD按讚她過去朝聖演唱會的貼文。她也感性表示，這一路都是因為粉絲的關注與期待，成為她一直持續往前的動力，「謝謝大家陪伴我走過這段成長過程，也期待大家一起見證接下來的每一個瞬間」。

郁欣Ivy10歲時曾參與周杰倫和派偉俊合唱曲「Try」的MV，為表演歷程累積養分，她也坦言一路走來始終覺得自己「很幸運」。新歌「Want Me Back」歌詞由她創作，作曲則是派偉俊操刀，主打歌製作人則由小派長期合作夥伴、亦是金曲製作人的呂尚霖LuuX擔綱，兩人皆為周杰倫新專輯御用班底。

她自8歲開始學習舞蹈，以街舞為主，成長過程中，受到BIGBANG舞台演出影響，進一步確立站上大型舞台的目標，也讓唱跳歌手方向逐漸清晰。她也曾受邀與韓國嘻哈潮流代表人物Jay Park及人氣男團TWS合作拍攝舞蹈影片。