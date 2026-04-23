撕破假和平？陳曉反擊陳妍希…澄清未出席前岳父喪禮原因 否認冷暴力

陳曉澄清缺席陳妍希父親葬禮原因。(取材自微博)

陳妍希 、陳曉 這對離異夫婦撕破假和平面具了？近日，陳妍希律師向法院申請強制執行「陳曉粉絲長期網暴」一事引發關注，另一方面，該名粉絲被扒出和陳曉其實是群友，而陳曉近日也罕見以法律投訴方式澄清缺席陳妍希父親葬禮原因，並否認曾冷暴力對待妻女。

台灣女星陳妍希和大陸男藝人陳曉去年2月官宣離婚，陳妍希委託律師向一名黑粉提出民事訴訟，獲得法院判賠4萬元人民幣，但被告至今未履行相關法律責任。陳妍希律師近日向法院申請強制執行，消息瞬間衝上熱搜。

據悉，該名滿姓女子化名為「藍色的林」，在2018年4月到2025年3月期間，多次發布針對陳玫璇（陳妍希藝名）的相關言論，嚴重侵犯其名譽權。

事件發酵後，該黑粉公開聲稱賠償金額只有1萬，其餘3萬是律師費，並控訴陳妍希律師未發轉帳帳戶無法給錢。與此同時，有網友曬出該黑粉與陳曉、陳曉粉絲團群聊截圖，內容不乏陳妍希黑料，不少網友質疑，陳曉難道不知道陳妍希被自己粉絲長期針對嗎？

隨著陳妍希維權一事愈鬧愈大，之前那些罵陳曉的聲音又捲土重來了，連帶著「沒去前岳父葬禮」、「冷暴力」等舊話題，又被掀了出來。

對此，陳曉罕見以法律投訴方式做出間接做出澄清。他在文中指出，陳妍希父親並未公開舉辦葬禮，因此不存在「未出席葬禮」這一說法。但輿論普遍認為，陳曉作為前女婿及孩子生父，理應私下致哀送別，僅以「未公開舉辦」為由缺席，顯得情義淡薄。他並同步否認了對陳妍希及孩子實施冷暴力的傳言，引發輿論兩極分化。

其實，「第一狗仔」卓偉在去年年底就爆料，兩人所謂「和平分手」只是公關話術。如今，隨著雙方矛盾進一步激化，不少網友質疑陳妍希、陳曉應該是要撕破假和平面具了。