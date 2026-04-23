捲于朦朧案 范世錡被指是兇手遭劇組除名 曬清白證明喊告

范世錡曾演出「許我耀眼」的心機男。圖／取材自微博

男星于朦朧 於2025年9月墜樓身亡，事件因疑點未解，引發外界長期關注，不少粉絲持續呼籲釐清真相。隨著相關傳聞不斷延燒，一段疑似生前受虐的音檔在網路流傳，其中一句「剖他」被部分網友指與范世錡聲紋相似，使范世錡意外捲入風波，演藝事業也因此受到衝擊。對此，他23日透過工作室發布「無犯罪紀錄證明」，試圖自清。

風波爆發後，范世錡一度被部分網友指為「兇手」或「共犯」，壓力之下，他曾在微博 發出情緒性言論「沒錯就是我殺了于朦朧，因為他該死」，雖然貼文隨即刪除，但仍被截圖流傳，並被外界解讀為不利於他的證據之一。

隨著事件延燒超過7個月，范世錡的演藝工作明顯受挫，不僅參演作品遭抵制、名字被除名，連帶影響演唱會票房。直到23日，他選擇公開由公安機關出具的「無犯罪紀錄證明」，文件顯示，自1992年3月23日出生至2026年4月19日止，並未查有任何犯罪紀錄。

工作室同時發表聲明，強調網路上針對范世錡的造謠與誹謗已涉及侵權，對此將採取法律行動，並表明「零容忍、不接受任何形式和解」。聲明也要求相關人士立即停止散播不實內容，否則將依法追究責任，目前亦持續蒐證中。

此外，范世錡方面已委託律師事務所，針對網路上相關不實指控展開法律程序，並表示未來將專注於演藝工作，以作品回應外界關注。