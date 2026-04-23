「難哄」姐妹作來了 「折月亮」未播先爆聲量

林一（左）、盧昱曉主演「折月亮」。（圖／愛奇藝國際版提供）

愛奇藝於4月20、21日舉辦「2026 iJOY春季悅享會」，作為「難哄」、「偷偷藏不住」姐妹作的「折月亮」公開首發預告，由林一與盧昱曉主演，本劇改編自竹已的同名小說，作為「南蕪三部曲」的最終壓軸篇章，「折月亮」還沒開播，便憑藉「社恐少女追愛理工男神」的青春、療癒人設累積極高聲量。

另一亮點作品「想把你和時間藏起來」，由章若楠 與王安宇主演，更邀來曾執導「想見你」、極擅捕捉細膩情感的台灣導演黃天仁執導，劇中將展現黃天仁導演招牌的「美學運鏡」與「氣氛渲染」，從前導預告中就能看出畫面的極致美感，章若楠與王安宇兩人在雪中嬉戲，王安宇一句「我也想再見你一次」，讓浪漫指數直衝天際，本劇結合製片人與鐘錶修復師跨越6年的「破鏡重圓」情節，將青春成長與成熟職場所交織出的微酸愛戀精準呈現，被視為本次片單中不容忽視的潛力作品。

另外還有張新成與丁禹兮領銜主演的「南部檔案」，主打奇案與冒險元素，為本次片單再添懸疑話題。

人氣男星敖瑞鵬這回也分別帶著現代劇與古裝劇，和大家見面，其中之一是與沈羽潔共同主演的「不二之臣」，他演出的高冷霸總「岑森」，在與傲嬌大小姐「季明舒」從猜忌利用到生死相愛，並拯救彼此命運，另一部則是與代露娃所主演的「一點浩然氣」融合懸疑探案與江湖情懷，敖瑞鵬也分享：「兩部作品都讓我印象深刻，一個講內心掙扎與成長，一個則是江湖熱血，希望觀眾都能感受到不同層次的魅力。」

古裝題材持續火力全開，其中由侯明昊與艾米主演的「雀骨」，以「先婚後愛」結合權謀與情感張力，從契約夫妻走向生死相守的劇情設定吸睛十足，更邀請到曾在「後宮甄嬛傳」中飾演安陵容一角爆紅的陶昕然特別出演太后一角，引發劇迷熱議，直呼「終於看到她上位成功」。

周柯宇與趙晴主演的古裝作品「金吾不禁」，則由金牌製作人于正擔任製片，于正甚至親自出演將軍一角，並直言此劇定會「大爆特爆」、「紅過我之前所有的劇」，為作品再添話題。此外，李一桐與曾舜晞「雲秀行」、徐若晗與周柯宇「一枕春華」、以及成毅與林更新「兩京十五日」等作品，也都成為本次片單中的關注焦點。

敖瑞鵬（左）、沈羽潔主演「不二之臣」。（圖／愛奇藝國際版提供）

周柯宇（右）、趙晴主演「金吾不禁」。（圖／愛奇藝國際版提供）

章若楠（右）、王安宇主演「想把你和時間藏起來」。（圖／愛奇藝國際版提供）

林更新主演「兩京十五日」。（圖／愛奇藝國際版提供）