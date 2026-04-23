我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股3利多加持…策略師：史坦普500上看7800點

中國女大鬧亞航 罵空姐「不講中文」 延誤1小時

「IVE」張員瑛親姊登大銀幕 參演新片蟬聯15天票房冠軍

記者廖福生／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「背著善宰跑」金惠奫為「殺木池」學潛水。(圖／車庫娛樂提供)
「背著善宰跑」金惠奫為「殺木池」學潛水。(圖／車庫娛樂提供)

韓國恐怖片「殺木池：鬼水禁地」4月8日在韓國上映後，蟬聯15天票房冠軍，目前觀影人次已達到159萬。特別的是，人氣女團「IVE」成員張員瑛的姊姊張多皒，也參演了「殺木池：鬼水禁地」，在本作中飾演年紀最小的製作人。

演員們日前分享在拍攝「殺木池：鬼水禁地」時，遇到的詭異事件。金惠奫透露拍攝現場的收訊很不好，但有時卻會突然聽到手機鈴聲響起的聲音。此外，還有個可怕的洗手間，有一次在走去的路上，竟聽到從山林裡傳來石頭碰撞的聲音。

而且還有多名工作人員在當時是冬天的拍攝現場，看到一名穿著白色背心的小孩走過去；沒有演員在裡面休息的帳篷竟一直傳出聊天的聲音。此外，「殺木池：鬼水禁地」在開拍時也請來在電影「破墓」擔任金高銀的角色指導的巫覡高春子進行祭祀儀式，過程中她跟導演說他身上纏著兩名水鬼。

以「天空之城」、「偶然發現的一天」、「背著善宰跑」等話題韓劇為台灣觀眾所熟知的金惠奫，這次在「殺木池：鬼水禁地」中飾演在街景圖公司任職的製作人，對於這次的演技重點，她表示：「我之前所飾演的角色多以行動或外表去表現其人物特質，但這次主要是以眼神和表情去展現我的情緒。」

此外，金惠奫這次還首度挑戰水中拍攝，她表示：「在本作中的水中拍攝場面非常重要，所以我為了那個場面，在電影開拍3個月前就開始學潛水，可以潛到水下5到6公尺的程度。因此後來很順利地完成拍攝，也發現自己很有野心！」

有趣的是，李鍾元也被選為這次參演的演員中最膽小的人，他表示：「我光是讀完劇本就做了惡夢，所以從那時候開始就感到害怕。去現場拍攝時，看到小道具也覺得可怕，晚上看到水庫時也被嚇到，拍攝期間一直處於恐懼之中。」

李鍾元在觀賞電影成品時也一直被嚇到，他表示：「雖然我是其中一名演員，也很熟劇本內容，但在觀賞時心臟還是跳得很快，不知不覺還尖叫了！」

「IVE」張員瑛親姊張多皒也參演「殺木池：鬼水禁地」。(圖／車庫娛樂提供)
「IVE」張員瑛親姊張多皒也參演「殺木池：鬼水禁地」。(圖／車庫娛樂提供)

世報陪您半世紀

韓劇

上一則

「華城連環殺人案」再翻拍…兇手殘殺10人 33年後揭真相

下一則

諷刺馬斯克？「動物農莊」反派座車酷似特斯拉Cybertruck

延伸閱讀

觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK

觀影說劇╱「鬼牽手」白天營造恐怖感 拔河戲連拍9次才OK
觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒

觀影說劇╱日動畫奇幻穿書 「竊取本書者將會…」揭家族魔咒
從抗拒到淪陷「21世紀大君夫人」邊佑錫曝IU 1暖舉變鐵粉

從抗拒到淪陷「21世紀大君夫人」邊佑錫曝IU 1暖舉變鐵粉
觀影說劇╱安在旭最怕婚禮戲 摀嘴瞪眼驚嚇橋段獲讚

觀影說劇╱安在旭最怕婚禮戲 摀嘴瞪眼驚嚇橋段獲讚

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47

超人氣

更多 >
不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商
庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品

庫克卸任前真心話：iPhone這功能是「任內最大錯誤」 自豪一產品
中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠

中國玻璃大王談關稅戰：大不了關掉美國工廠
3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾
歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐

歌手肢解少女藏屍4個月 死因真相出爐