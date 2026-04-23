「IVE」張員瑛親姊登大銀幕 參演新片蟬聯15天票房冠軍

「背著善宰跑」金惠奫為「殺木池」學潛水。(圖／車庫娛樂提供)

韓國恐怖片「殺木池：鬼水禁地」4月8日在韓國上映後，蟬聯15天票房冠軍，目前觀影人次已達到159萬。特別的是，人氣女團「IVE」成員張員瑛的姊姊張多皒，也參演了「殺木池：鬼水禁地」，在本作中飾演年紀最小的製作人。

演員們日前分享在拍攝「殺木池：鬼水禁地」時，遇到的詭異事件。金惠奫透露拍攝現場的收訊很不好，但有時卻會突然聽到手機鈴聲響起的聲音。此外，還有個可怕的洗手間，有一次在走去的路上，竟聽到從山林裡傳來石頭碰撞的聲音。

而且還有多名工作人員在當時是冬天的拍攝現場，看到一名穿著白色背心的小孩走過去；沒有演員在裡面休息的帳篷竟一直傳出聊天的聲音。此外，「殺木池：鬼水禁地」在開拍時也請來在電影「破墓」擔任金高銀的角色指導的巫覡高春子進行祭祀儀式，過程中她跟導演說他身上纏著兩名水鬼。

以「天空之城」、「偶然發現的一天」、「背著善宰跑」等話題韓劇 為台灣觀眾所熟知的金惠奫，這次在「殺木池：鬼水禁地」中飾演在街景圖公司任職的製作人，對於這次的演技重點，她表示：「我之前所飾演的角色多以行動或外表去表現其人物特質，但這次主要是以眼神和表情去展現我的情緒。」

此外，金惠奫這次還首度挑戰水中拍攝，她表示：「在本作中的水中拍攝場面非常重要，所以我為了那個場面，在電影開拍3個月前就開始學潛水，可以潛到水下5到6公尺的程度。因此後來很順利地完成拍攝，也發現自己很有野心！」

有趣的是，李鍾元也被選為這次參演的演員中最膽小的人，他表示：「我光是讀完劇本就做了惡夢，所以從那時候開始就感到害怕。去現場拍攝時，看到小道具也覺得可怕，晚上看到水庫時也被嚇到，拍攝期間一直處於恐懼之中。」

李鍾元在觀賞電影成品時也一直被嚇到，他表示：「雖然我是其中一名演員，也很熟劇本內容，但在觀賞時心臟還是跳得很快，不知不覺還尖叫了！」