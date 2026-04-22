我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州選區重畫公投通過 民主黨國會有望增加4席

伊朗稱美有意解除封鎖 油價應聲跌 但又有貨櫃輪被擊

吳卓源認了 被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳卓源因電影「搜查瑠公圳」捲入感情風波。(記者王聰賢／攝影)
吳卓源因電影「搜查瑠公圳」捲入感情風波。(記者王聰賢／攝影)

吳卓源與朱軒洋因合作電影「搜查瑠公圳」相識，2024年在公園約會遭拍，當時朱軒洋仍有女友Cindy，吳卓源因此深陷小三風波，形象大傷。事後兩人沉澱一段時間。今（22）日「鏡週刊」報導兩人舊情復燃，對此，吳卓源下午以親筆信認愛了。

根據「鏡週刊」報導，朱軒洋已搬離與前女友同居的生活圈，現居台北市內湖區，與吳卓源的活動範圍相近；吳卓源也在同區域內換了住所，目前住在一處外觀較為老舊的華廈。兩人被爆舊情復燃。

他們的友人透露，風波後朱軒洋與前女友Cindy的關係已決裂到幾乎沒有回頭路。對朱軒洋而言，吳卓源反而成為他情感上的依賴。雙方都為這段感情付出極大代價，也因此對彼此更加堅定。

吳卓源隨後以親筆信回應，全文如下：

大家午安，

今天的新聞讓所有關心我的朋友們擔心了，這次我想誠實的讓大家知道我的感受。

事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。

I'm so sorry to everyone that I've hurt and affected，也很抱歉讓大家用這樣的方式看見，在此謝謝所有人的關心。

Much love,

j

世報陪您半世紀

上一則

獲封「最狠愛情片」…于和偉搭檔高圓圓 網喊：沒想到這麼帶勁

下一則

密戀翻車後逆轉…朱軒洋接棒認愛吳卓源

延伸閱讀

朱軒洋爆舊情復燃吳卓源 「小三扶正」驚傳半同居

朱軒洋爆舊情復燃吳卓源 「小三扶正」驚傳半同居
曾敬驊爆秘戀超正網紅 認了「正常交友」當場結巴狂喝水

曾敬驊爆秘戀超正網紅 認了「正常交友」當場結巴狂喝水
黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認

黃景瑜、王玉雯熱戀？被爆「酒店過夜」 雙方火速否認
被爆帶舒華見家長 柯震東戀情因一壓力卡關

被爆帶舒華見家長 柯震東戀情因一壓力卡關

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
苗可秀在不少經典港片中都有演出，也曾傳好幾段緋聞。（取材自HKMDB）

李小龍緋聞女友近況曝 撞臉潤娥消失演藝圈10年 74歲美貌不輸林青霞

2026-04-19 18:47
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12

超人氣

更多 >
「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利

「一定會揪出騙子」 移民局要重審前朝核發綠卡、福利
教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」

教宗不用翻譯…槓上川普的關鍵是「講英文」
王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕
多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會

多名民主黨人醞釀倒戈 將涉貪佛州眾議員逐出國會
喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意

喜歡白天小睡？恐是身體發出的警訊 這類人要注意