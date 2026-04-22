吳卓源認了 被爆和朱軒洋「舊情復燃」她親筆信護愛

吳卓源因電影「搜查瑠公圳」捲入感情風波。(記者王聰賢／攝影)

吳卓源與朱軒洋因合作電影「搜查瑠公圳」相識，2024年在公園約會遭拍，當時朱軒洋仍有女友Cindy，吳卓源因此深陷小三風波，形象大傷。事後兩人沉澱一段時間。今（22）日「鏡週刊」報導兩人舊情復燃，對此，吳卓源下午以親筆信認愛了。

根據「鏡週刊」報導，朱軒洋已搬離與前女友同居的生活圈，現居台北市內湖區，與吳卓源的活動範圍相近；吳卓源也在同區域內換了住所，目前住在一處外觀較為老舊的華廈。兩人被爆舊情復燃。

他們的友人透露，風波後朱軒洋與前女友Cindy的關係已決裂到幾乎沒有回頭路。對朱軒洋而言，吳卓源反而成為他情感上的依賴。雙方都為這段感情付出極大代價，也因此對彼此更加堅定。

吳卓源隨後以親筆信回應，全文如下：

大家午安，

今天的新聞讓所有關心我的朋友們擔心了，這次我想誠實的讓大家知道我的感受。

事件後我立刻調整了自己，跟身邊的人都保持距離。經歷了這段時間沉澱之後，發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情，所以在這樣的前提下，最近我們再次有交集。

I'm so sorry to everyone that I've hurt and affected，也很抱歉讓大家用這樣的方式看見，在此謝謝所有人的關心。

Much love,

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