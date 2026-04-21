「真人將成非遺」？愛奇藝推AI藝人庫 CEO言論掀波急滅火

愛奇藝世界大會的「納逗Pro藝人庫」引發關注。圖／摘自微博

OTT平台愛奇藝創辦人兼CEO龔宇昨（20日）在世界大會發言引發軒然大波，他直言AI浪潮下，真人實拍將成非遺（非物質文化遺產），且「納逗Pro藝人庫」即AI藝人庫已獲得117位藝人AI授權。21日凌晨愛奇藝再次發聲明，強調藝人入庫為「合作意向表達」，具體仍需單獨授權，否認擅自收錄。

20日當天，張若昀、于和偉、王楚然、李一桐等多位藝人就緊急澄清，表明「未簽署任何AI授權」，部分藝人甚至動用法務維護權益，引發輿論風暴。而愛奇藝也稱網傳名單部分藝人是「媒體誤傳」。

龔宇在世上大會上發言表示，AI資料上的演員名單，只表示同意去做AI創作的授權意願，規則跟實拍一樣，商業模式沒有任何變化，「這樣可以絲滑過度，減少演員抵觸」，但演員收益可能比之前低一些，「演員很辛苦，在橫店一待5個月，每天工作14小時，沒個人生活」，變成「普通白領」後能有個人生活，「這筆錢少賺點」，但能接多點戲，跟製作方也可以有「分帳」合作。

外界認為AI可以幫劇組完成危險動作，但取代真實演員，改由僵硬的AI上陣，失去戲劇精髓，有網友留言：「1年真人拍4部戲都拍出一堆垃圾，直接丟AI演14部戲，是把觀眾當垃圾桶嗎？」認為愛奇藝瘋了。大陸「新聞晨報」認為這是對觀眾的霸凌。而愛奇藝股價被指蒸發300億元，市值縮水97%的報導也持續被提及。

AI短劇成本僅為真人劇的1%，導致臨演的演出機會銳減7成，梳化道等工作人員面臨失業危機，不少中小牌演員也無戲可演。有律師指出，藝人若簽署「AI入庫」協議，肖像和聲音被拆分濫用，若涉及暴力、色情將難追究責任。

先前大陸「耀客傳媒」宣布簽約AI藝人秦凌岳、林汐顏，推出AI劇集「秦嶺青銅詭事錄」，就衝擊影視圈，觀眾挖苦不斷。夯劇「逐玉」有使用AI換臉技術，演劇中飾演「安太妃」的田麗被問AI浪潮時，直說AI太厲害，演員要珍惜自己的工作。

而台灣演員温昇豪，日前透露AI 風潮也已襲捲台灣，聽聞有新的片子只買男主角肖像授權，其他都AI製作，但以他個人推估，最後大家可能會疲憊，畢竟AI沒有溫度，這行迷人之處就是彼此之間的互動。

或許是想緩和外界批評聲浪，愛奇藝除了分享龔宇演說原文，凌晨也重申愛奇藝立場，解釋「納逗Pro藝人庫」藝人入駐只代表有合作意向，細節再談；愛奇藝尊重藝人在內所有創作者，會繼續對優質內容堅持，當前AI 技術高速發展，全面滲透各行各業，影視創作領域也不例外，愛奇藝願與廣大創作者共同探討「AI 合理應用路徑」。

而龔宇也發文滅火：「科技以人為本，科技永遠是為人服務的，科技永遠不是為了取代人。」