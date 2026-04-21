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親哥打籃球心肌梗塞被救回 何篤霖無奈氣罵「不負責任」

記者林怡秀／即時報導
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何篤霖開直播分享哥哥就醫經過。圖／摘自臉書
何篤霖開直播分享哥哥就醫經過。圖／摘自臉書

何篤霖的73歲哥哥傳出在花蓮打球時突發心肌梗塞，好險員警趕緊急救，何篤霖哥哥因此幸運撿回一命，何篤霖也親自向員警致謝，何篤霖今中午開直播和粉絲閒聊，無奈表示哥哥全然不顧自己的身體狀況，仍然維持高運動量，他同時請大家放心，哥哥目前已經脫離險境，沒有生命危險。

何篤霖說，哥哥打籃球打到一半，突然倒地不起，哥哥的女兒接到電話通知，緊急從上海返台，何篤霖姪女在直播中也入鏡，直呼「氣死我了」，何篤霖也附和：「怎麼有這樣不負責任的爸爸，只顧自己的開心，不顧家人的擔心，還好，他打球的球場在花蓮縣警察局保安大隊的前面，球友圍上去，旁邊剛好有一個保安隊的警官經過，趕快搶救」。

後來消防隊也來了，把何篤霖哥哥送到花蓮慈濟加護病房，「我當時聽到人一下來是已經OHCA（心跳呼吸停止），還好遇到這些有醫療背景的警官，真的是運氣好，非常謝謝他們」，何篤霖說哥哥有高血壓，打球打到爆血管，所以裝了一根心導管，何篤霖笑說，因為送醫時哥哥身上沒有證件，所以他一度找不到哥哥送去哪間醫院，後來才知道哥哥變成「無名氏」，讓他哭笑不得。

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