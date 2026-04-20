我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

朗讀聖經扭轉形象？川普影片再掀政治風波

為美伊談判辯護 川普：內容遠比歐巴馬時期的協議好

直擊「宋仲基同框愛妻凱蒂」 女星嚇到摀嘴反應曝光

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金素賢看到凱蒂超驚訝。圖／摘自IG
金素賢看到凱蒂超驚訝。圖／摘自IG

宋仲基和愛妻凱蒂日前罕見公開同框，一起出席慈善音樂會，為Gaon Soloists室內樂團的演出擔任旁白配音。主持人的張聖圭和擔任獻唱歌手的音樂劇演員金素賢在活動後感動分享，大讚宋仲基夫妻親切又有愛心。

張聖圭表示，他去欣賞Gaon Soloists室內樂團的演出，非常驚訝這些身有殘疾的朋友們竟然能帶來如此高水準的表演。「演出過程中，我被美妙的音樂感動得熱淚盈眶。我不禁感嘆，他們為了這場演出付出了多少心血。此外，擔任旁白的宋仲基和他的妻子，以及獻唱的金素賢，都表現得非常出色」。

金素賢則是在社交平台分享與宋仲基的合照，直呼和宋仲基好久不見，凱蒂本人更是親切又美麗。Gaon Soloists樂團代表姜在妍在採訪中表示，宋仲基是透過好友得知慈善演出的訊息，並且主動聯繫。「我們比任何人都驚訝，完全不知道發生了什麼事。我聽說他們平時就做了很多好事，對我們來說真的是莫大的榮幸」。

宋仲基和凱蒂在慈善音樂會上一起上台朗誦，搭配樂團演出法國作曲家的作品，背景結合展示殘障學生的畫作。姜在妍說這其實是凱蒂的提議，讓更多有才華的身心障礙者們，可以透過活動被看見。

宋仲基和凱蒂與樂團合照。圖／摘自IG
宋仲基和凱蒂與樂團合照。圖／摘自IG

世報陪您半世紀

宋仲基

上一則

當台灣短劇先行者 高凌風兒子搭平台促兩岸共掘商機

延伸閱讀

義大利總統訪捷克 兩國青年弦樂共演展情誼

義大利總統訪捷克 兩國青年弦樂共演展情誼
小賈斯汀舞台上熱情擁抱 「鐵粉」怪奇比莉害羞到癱軟跪地

小賈斯汀舞台上熱情擁抱 「鐵粉」怪奇比莉害羞到癱軟跪地
安海瑟薇飄仙氣…開金嗓飆舞 女神招認很挫折：真的無助

安海瑟薇飄仙氣…開金嗓飆舞 女神招認很挫折：真的無助
周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

周湯豪自爆曾和「麥可傑克森」同台 8歲時夢幻合體演出

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

2026-04-19 11:25
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜

中國旅客來美住酒店 對房間內「科技」直呼太離譜
滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量
孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸