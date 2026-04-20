直擊「宋仲基同框愛妻凱蒂」 女星嚇到摀嘴反應曝光

金素賢看到凱蒂超驚訝。圖／摘自IG

宋仲基 和愛妻凱蒂日前罕見公開同框，一起出席慈善音樂會，為Gaon Soloists室內樂團的演出擔任旁白配音。主持人的張聖圭和擔任獻唱歌手的音樂劇演員金素賢在活動後感動分享，大讚宋仲基夫妻親切又有愛心。

張聖圭表示，他去欣賞Gaon Soloists室內樂團的演出，非常驚訝這些身有殘疾的朋友們竟然能帶來如此高水準的表演。「演出過程中，我被美妙的音樂感動得熱淚盈眶。我不禁感嘆，他們為了這場演出付出了多少心血。此外，擔任旁白的宋仲基和他的妻子，以及獻唱的金素賢，都表現得非常出色」。

金素賢則是在社交平台分享與宋仲基的合照，直呼和宋仲基好久不見，凱蒂本人更是親切又美麗。Gaon Soloists樂團代表姜在妍在採訪中表示，宋仲基是透過好友得知慈善演出的訊息，並且主動聯繫。「我們比任何人都驚訝，完全不知道發生了什麼事。我聽說他們平時就做了很多好事，對我們來說真的是莫大的榮幸」。

宋仲基和凱蒂在慈善音樂會上一起上台朗誦，搭配樂團演出法國作曲家的作品，背景結合展示殘障學生的畫作。姜在妍說這其實是凱蒂的提議，讓更多有才華的身心障礙者們，可以透過活動被看見。