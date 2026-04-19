我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍扣押伊朗貨船 對峙6小時開火3次畫面曝 伊朗回應了

中東戰火下怎麼訂機票？ 業者給5建議：別等戰爭結束再買

鄧凱、孔雪兒暴紅遭排擠？ 「不齊而俞」CP缺席「逐玉」慶功宴引猜測

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄧凱(左)、孔雪兒缺席「逐玉」慶功宴，原來因為已進「將門毒后」劇組。(取材自微博...
鄧凱(左)、孔雪兒缺席「逐玉」慶功宴，原來因為已進「將門毒后」劇組。(取材自微博)

在熱播劇「逐玉」中飾演配角齊旻、俞淺淺暴紅的鄧凱和孔雪兒，近日缺席該劇慶功宴，引發兩人遭排擠等說法。眼看事態愈演愈烈，近日關於鄧凱、孔雪兒未出席原因終於曝光，原來是兩人已提前進「將門毒后」劇組，實在抽不開身參加「逐玉」慶功宴。

「逐玉」中，孔雪兒飾演的俞淺淺與鄧凱飾演的齊旻上演虐戀，「不齊而俞」CP熱議程度完全不輸男女主角張凌赫、田曦薇，甚至有凌駕之勢。網上因此傳出他倆遭劇方排擠，不僅戲分被刪，也被迫缺席公開活動。

日前，「逐玉」風光舉辦慶功宴，包括張凌赫、田曦薇以及戲中暗戀田曦薇的任豪、扮演「張凌赫軍師」的李卿等人皆到場，甚至張凌赫、田曦薇的經紀人徐以若、公鈺涵也都當場化解9年來職場恩怨，上演世紀大和解。

但這個重要場合，唯獨男女配鄧凱與孔雪兒缺席，引發兩人遭排擠、沒受邀的說法。

其實，兩人未出席原因是已進了「將門毒后」劇組，且恰巧碰上轉場寧夏拍攝戰爭大場面，劇組嚴守檔期、演員寸步難離，兩人為了不影響拍攝進度，不得不放棄去慶功宴。

據悉，這是鄧凱和孔雪兒的二搭，相較「逐玉」中「強制愛虐戀」的副CP關係，新劇升級為「雙向權謀博弈」，兩人飾演敵國太子皇甫灝與侍妾沈玥，劇中以政治聯姻為紐帶互相利用，表面恩愛實則各懷算計，衝突更密集、暗黑感更強。

隨著真相曝光之後，兩人不搶熱度、不爭光環，專注新劇拍攝的敬業態度，引起網友好評，圈粉無數。

張凌赫

上一則

紅襪子+紅內褲+紅髮…36歲鹿晗「尊重本命年」上熱搜

延伸閱讀

演「逐玉」反派帥到暴紅…鄧凱首登雜誌封面 24小時賣破萬本

演「逐玉」反派帥到暴紅…鄧凱首登雜誌封面 24小時賣破萬本
首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度

首季熱播劇TOP6出爐 張凌赫「逐玉」霸榜、這部黑馬劇逗趣卻有深度
張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播

張凌赫演過耽改劇 網笑：造型也太土了 幸好沒播
何潤東沒演「逐玉」漲粉百萬 親回「粉底液將軍」爭議

何潤東沒演「逐玉」漲粉百萬 親回「粉底液將軍」爭議

熱門新聞

楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
Jisoo哥哥。圖／摘自網路

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

2026-04-18 11:52

超人氣

更多 >
4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升

4生肖半年內運勢翻轉 他因誠信口碑好收入攀升
1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了

1元人民幣中國小物件賣5美元 河南男子在LA擺攤賺翻了
WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面

WSJ：飛官失聯時川普超焦慮 腦中重播1危機畫面
路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉

路州槍案8童亡 槍手身分曝光 親手殺死7骨肉
香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬