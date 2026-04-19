鄧凱、孔雪兒暴紅遭排擠？ 「不齊而俞」CP缺席「逐玉」慶功宴引猜測

鄧凱(左)、孔雪兒缺席「逐玉」慶功宴，原來因為已進「將門毒后」劇組。(取材自微博)

在熱播劇「逐玉」中飾演配角齊旻、俞淺淺暴紅的鄧凱和孔雪兒，近日缺席該劇慶功宴，引發兩人遭排擠等說法。眼看事態愈演愈烈，近日關於鄧凱、孔雪兒未出席原因終於曝光，原來是兩人已提前進「將門毒后」劇組，實在抽不開身參加「逐玉」慶功宴。

「逐玉」中，孔雪兒飾演的俞淺淺與鄧凱飾演的齊旻上演虐戀，「不齊而俞」CP熱議程度完全不輸男女主角張凌赫 、田曦薇，甚至有凌駕之勢。網上因此傳出他倆遭劇方排擠，不僅戲分被刪，也被迫缺席公開活動。

日前，「逐玉」風光舉辦慶功宴，包括張凌赫、田曦薇以及戲中暗戀田曦薇的任豪、扮演「張凌赫軍師」的李卿等人皆到場，甚至張凌赫、田曦薇的經紀人徐以若、公鈺涵也都當場化解9年來職場恩怨，上演世紀大和解。

但這個重要場合，唯獨男女配鄧凱與孔雪兒缺席，引發兩人遭排擠、沒受邀的說法。

其實，兩人未出席原因是已進了「將門毒后」劇組，且恰巧碰上轉場寧夏拍攝戰爭大場面，劇組嚴守檔期、演員寸步難離，兩人為了不影響拍攝進度，不得不放棄去慶功宴。

據悉，這是鄧凱和孔雪兒的二搭，相較「逐玉」中「強制愛虐戀」的副CP關係，新劇升級為「雙向權謀博弈」，兩人飾演敵國太子皇甫灝與侍妾沈玥，劇中以政治聯姻為紐帶互相利用，表面恩愛實則各懷算計，衝突更密集、暗黑感更強。

隨著真相曝光之後，兩人不搶熱度、不爭光環，專注新劇拍攝的敬業態度，引起網友好評，圈粉無數。