香港金像獎完整名單／梁家輝5度拿影帝 章子怡敗給大黑馬

梁家輝5度拿下香港金像獎最佳男主角。圖／摘自官方臉書

第44屆香港 電影金像獎得獎名單揭曉，影帝之爭堪稱「死亡之組」，梁家輝的對手包括「金童」張繼聰，以及同時以「尋秦記」、「私家偵探」雙料入圍的古天樂，最後梁家輝仍擊敗眾家強敵，5度拿下影帝；麥浚龍執導的「風林火山」共獲得8項大獎，成為本屆最大贏家。

梁家輝說：「今年是電影金像獎第44屆，也是他進入香港電影業第44年，這次奪獎對我別具意義。」梁家輝哽咽表示最感謝的是家人，談到太太時終於忍不住落淚說：「我覺得最應該感謝的是我的家人，我的兩個女兒、兩個女婿，還有我的兩個孫子……（看了看手錶）現在先不要打電話給我啊……還有我太太，他們都一直包容我，尤其是我太太，包容了我44年，真的非常感謝！」

章子怡 已經手握2座金像獎座最佳女主角，這次以「醬園弄．懸案」再度入圍，最大競爭對手就是新秀廖子妤，她在「像我這樣的愛情」飾演腦麻患者，造型、口條、肢體、情感表達等表演細節都實屬高難度挑戰，表現卻令人眼睛一亮，果真最後擊敗章子怡拿下影后。

廖子妤在「像我這樣的愛情」飾演腦麻患者奪下最佳女主角。圖／摘自官方臉書

在演員獎項方面，杜德偉憑藉「風林火山」拿下最佳男配角；最佳女配角則由「再見UFO」的衛詩雅奪得。「女孩」導演舒淇榮獲新晉導演，「女孩不平凡」的鄧濤則拿下最佳新演員。編劇獎由「再見UFO」江皓昕、錢小蕙奪得，展現該片在劇本層面的實力。

技術獎項幾乎由「風林火山」包辦，包括最佳剪接（張叔平）、最佳攝影（Sion Michel、Richard Bluck）、最佳視覺效果（伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛）、最佳美術指導（麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees）、最佳服裝造型設計（蘇柏傑、王汁）、最佳音響效果（Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana），以及最佳原創電影音樂（坂本龍一、Nate Connelly），展現強大製作實力。

此外，最佳動作設計由「捕風追影」蘇杭奪得；最佳原創電影歌曲則由「再見UFO」歌曲「華富一號」拿下，作曲崔展鴻、填詞梁栢堅，由黃淑蔓主唱。

2026第44屆香港電影金像獎得獎名單

最佳電影：「再見UFO」 最佳導演 ：「再見UFO」／梁栢堅 最佳男主角：「捕風追影」／梁家輝 最佳女主角：「像我這樣的愛情」／廖子妤 最佳男配角：「風林火山」／杜德偉 最佳女配角：「再見UFO」／衛詩雅 新晉導演： 「女孩」／舒淇 最佳新演員：「女孩不平凡」／鄧濤 終身成就獎：朱家欣 最佳編劇：「再見UFO」 最佳剪接：「風林火山」 最佳攝影：「風林火山」 最佳視覺效果：「風林火山」 最佳美術指導：「風林火山」 最佳服裝造型設計：「風林火山」 最佳音響效果：「風林火山」 最佳動作設計：「捕風追影」 最佳原創電影音樂：「風林火山」 最佳原創電影歌曲：「再見UFO」／〈華富一號〉

鄧濤以「女孩不平凡」抱回最佳新演員。圖／摘自官方臉書