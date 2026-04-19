香港金像獎／梁家輝「被餵香腸」杜德偉尷尬石化畫面曝光

「尋秦記」滕麗名(左起)、古天樂、宣萱開心走紅毯。圖／摘自官方YT

2026年第44屆香港 金像獎今天在尖沙咀文化中心盛大舉行，紅毯星光熠熠，梁家輝以「捕風追影」角逐影帝，現身星光大道 時全場尖叫聲此起彼落，他一度被主持人「餵食」香腸，只好邊吃邊受訪並被直播，讓一旁以「風林火山」入圍最佳男配角的杜德偉顯得有些尷尬，笑容略帶僵硬。

影帝之爭堪稱「死亡之組」，梁家輝的主要對手包括「金童」張繼聰，以及同時以「尋秦記」、「私家偵探」雙料入圍的古天樂。古天樂一現身便引發現場粉絲情緒沸騰，尖叫聲幾乎蓋過主持人介紹，他沿途不斷揮手致意，甚至有鐵粉包下遊艇，在維多利亞港高舉應援牌造勢，希望「尋秦記」能一舉拿下最佳影片。他還帶著劇中「尋秦記」的兩位「老婆」宣萱、滕麗名一同現身，三人互動自然，劇組情誼顯得相當融洽，成為紅毯另一亮點。

梁雍婷曾以「白日之下」入圍金馬獎最佳女配角，她昨出席盛會時造型搶眼，以極簡剪裁禮服亮相，胸前設計被形容「幾乎踩在走光邊緣」，話題性十足。不過她隨後外搭外套調整造型，讓整體更顯優雅得體，也讓不少粉絲鬆了一口氣。

金像獎協會主席爾冬陞日前受訪坦言，每年頒獎嘉賓名單都是影迷關注焦點，但今年因大會資金預算有限，無法重金邀請海外嘉賓到場，只能以港星陣容撐場。不過他也強調，整體焦點仍會回歸作品本身與演員表現，盼金像獎維持專業與公信力。

梁家輝(右)被主持人筆華棋餵食，讓杜德偉(左)面露尷尬。圖／摘自官方YT