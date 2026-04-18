法國影后娜塔莉貝伊77歲逝 曾演「神鬼交鋒」跨足好萊塢

法國女星娜塔莉貝伊昨天在巴黎家中逝世，享壽77歲。(路透資料照)

法新社等媒體今天報導，法國女星娜塔莉貝伊昨天在巴黎家中逝世，享壽77歲。她生前曾演出好萊塢 大導史蒂芬史匹柏的電影「神鬼交鋒」，並2次獲得法國凱撒電影獎影后殊榮。

娜塔莉貝伊（Nathalie Baye）的家人今天表示，娜塔莉貝伊昨天在巴黎家中因神經退化性疾病「路易體失智症」（Lewy body dementia）併發症去世。這種疾病可能影響情緒、運動能力並引發幻覺。

她是法國影壇資深女星，一生出演約80部電影，曾4度榮獲素有「法國奧斯卡 」之稱的法國凱撒電影獎（César Awards）殊榮，包括2座影后及2次最佳女配角獎。

娜塔莉貝伊的事業在生涯後期迎來高峰，曾接連演出多個國際矚目的角色，包括在史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）電影「神鬼交鋒」（Catch Me if You Can）中飾演李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）的母親。

此外，娜塔莉貝伊還在2022年英美合拍歷史劇情片「唐頓莊園：全新世代」（Downton Abbey: A New Era）中飾演法國貴族。