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才牽手惹惱正妻…丁噹當面逼脫 阿弟爆無法結婚內幕

記者林士傑／即時報導
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丁噹(右)跟阿弟(蕭景鴻)牽手合唱。(圖／相信音樂提供)
丁噹(右)跟阿弟(蕭景鴻)牽手合唱。(圖／相信音樂提供)

歌手丁噹昨晚站上高雄巨蛋，保留「夜遊 A Night Tour」夜未眠巡演的環形舞台，費心苦練重新改編「愛拼才會贏」，另跟團隊增加了巨型黃金貓、從天而降的愛心海綿還有更多的仿生蝴蝶，與她的歌聲相互輝映，畫面令人難忘。

Energy阿弟（蕭景鴻）現身跟她合唱「可以是朋友」，去年在小巨蛋牽手對唱，惹得坐在台下的阿弟老婆Mei（邱馨葦）「頗不是滋味」。兩人昨晚照舊牽手合唱，嘉賓阿弟的服裝尺度也更加大膽，丁噹虧說「無緣的男朋友，穿成深V的意思是？」，阿弟笑說：「我每次都比上次還低，回去又有歌迷要數我身上有幾根胸毛。」

面對丁噹「你練這麼好的身材」的逼脫，直呼，阿弟堅持不從，更把焦點導回剛過44歲生日的丁噹，驚喜Cue同仁送上生日蛋糕，他說：「妳的歌迷很貼心，3層蛋糕都是用在婚禮上面，希望讓我們趕快看到小丁噹。」祝福丁噹早日找到理想情人。接著阿弟開玩笑說自己跟丁噹只能是朋友，主因是：「她冠夫姓就變『蕭丁噹』，好像不太對。」

隨後丁噹接連送上「想戀一個愛」、「我愛他」等歌曲，安可則再度走上環形舞台，親切地跟粉絲握手互動，唱完「手掌心」後，她說：「再次感謝大家，很享受今天的舞台，雖然對我來說，在體能上面是很大的挑戰。這些年來的次數比較少，但是最近我常常來高雄，真的想告訴大家，高雄真的很美，高雄有很多好吃的東西，有很多可愛的人，我希望沒有工作的時候，我可以住在高雄。」

丁噹搭上5米高空七彩幻光蝴蝶舞台，飛越搖滾區觀眾。(圖／相信音樂提供)
丁噹搭上5米高空七彩幻光蝴蝶舞台，飛越搖滾區觀眾。(圖／相信音樂提供)

阿弟蕭景鴻(左)送上蛋糕祝福丁噹生日快樂。(圖／相信音樂提供)
阿弟蕭景鴻(左)送上蛋糕祝福丁噹生日快樂。(圖／相信音樂提供)

丁噹斥資打造更多的仿生蝴蝶，畫面美不勝收。(圖／相信音樂提供)
丁噹斥資打造更多的仿生蝴蝶，畫面美不勝收。(圖／相信音樂提供)

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