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唐禹哲閃兵案爆發前PO帥照遭酸 工作室不忍喊告

記者趙大智／即時報導
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唐禹哲工作室聲明。圖／摘自微博
唐禹哲工作室聲明。圖／摘自微博

新北地檢署第4波清查演藝圈「閃兵案」，本名阮霆鈞的男星唐禹哲，也是此波起訴的9名男藝人其中一名。15日新聞爆發前，13日在社群平台發布的「出門穿搭」被酸爆。唐禹哲於北京的工作室今（17日）發聲明駁斥，竟然還喊告。

工作室還原唐禹哲早於去年主動自首配合調查，表示他早於去年就自首並積極配合調查，公司堅決抵制任何為搏眼球捏造事實的行為，保留法律追溯權。也強調公司未來會嚴格要求藝人遵守法律底線，用實際行動彌補過錯，看來深怕唐禹哲成為劣跡藝人。

唐禹哲在事發前的貼文下方湧入大批網友「朝聖」，直言：「這套衣服很適合開庭」、「我允許你穿這套閃耀地檢處」、「這是你自首前的穿搭嗎？」更有網友狠虧：「你也要璀璨地檢署、閃耀法庭路了」。眼見偶像被酸，有粉絲跳出來澄清，表示4月13日當天的照片是唐禹哲為出席活動所拍攝的側拍照，與後續的自首官司毫無關聯。雖然如此，「行前帥照與自首」已在社群平台上引起網友熱論。

唐禹哲工作室聲明全文：

針對近日網路上關於本司藝人唐禹哲涉及兵役相關事宜的熱議，在此進行說明。唐禹哲已於去年主動報到，並配合妥善處理了所有關於兵役相關事宜。網路上所傳出的出發圖事件並不屬實，我司堅決抵制為博眼球，刻意捏造虛假事實之行為，並保留追究其相關法律責任的全部合法權利。

也非常抱歉因藝人自身問題給大家造成困擾，以後我司一定會恪盡職守，嚴格要求藝人嚴守法律底線，恪守社會責任，以更嚴謹、更端正的態度約束自身言行，用實際行動彌補過錯，懇請監督大家!

唐禹哲也是閃兵。圖／摘自微博
唐禹哲也是閃兵。圖／摘自微博

唐禹哲13日發穿搭文被酸爆。圖／摘自微博
唐禹哲13日發穿搭文被酸爆。圖／摘自微博

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