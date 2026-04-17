妮可基嫚經歷喪母之痛後想當臨終陪伴員

女星妮可基嫚（Nicole Kidman）。（歐新社）

紐約時報 報導，女星妮可基嫚(Nicole Kidman)經歷母親過世的打擊之後，萌生想要成為臨終陪伴員(death doulas)的念頭。她說，就在母親生命最後階段，才發現家人能為母親緩解孤獨的努力相當有限，非常希望有一種人的工作是專門為臨終患者提供慰藉與關懷。

妮可基嫚18日在舊金山 大學(University of San Francisco)演講時說，喪母經歷讓她變得有興趣成為一名臨終陪伴員，「孤獨是現今世界很大的一部分，尤其是走到生命盡頭的人們」。

她說：「我想在那裡陪著。」

臨終陪伴員的任務除了為臨終病人提供心靈支持，也對失去親人的民眾提供安慰，協助個案面對死亡以及死後世界的不確定感及恐懼。臨終陪伴員會鼓勵個案表達對臨終關懷有哪些願望，並鼓勵跟家人進行有意義的溝通。

青少年時期母親過世的加州 臨終陪伴員布雷尼曼(Ken Breniman)說，許多臨終陪伴員是在失去親人之後無意之間入行。

他說，臨終陪伴員的角色有相當大程度取決於個案本身的需求及價值觀。他說，有時候工作內容很實際，例如協助草擬遺囑或安排醫療項目。

布雷尼曼指出，有時候臨終患者會過度執著於某些事物的細節，此時臨終陪伴員就要幫忙開導要以宏觀角度看待人生。

布雷尼曼舉例說，最近協助一名非常節儉的80歲婦人了解到，她可以且應該把錢花在留下自家度過餘生，而不是住在養老院。幾年前，一名視障人士則對布雷尼曼說臨終願望是去騎自行車，因此他租來一輛雙人自行車，陪著個案在公園騎車。

在全球各地完成3000名臨終陪伴員培訓的關懷組織「優雅前行」(Going with Grace)創辦人亞瑟(Alua Arthur)表示，擔任臨終陪伴員可能讓人變得心力交瘁，因此鼓勵參加培訓的學員要設下界限，並向前輩及社群團體求教。

位於丹佛的臨終陪伴員費斯通(Stephanie Firestone)最近為一名已無法言語的老婦籌辦一場儀式，家人透過紀念品分享婦人生平與精神。費斯通說，老婦在儀式上眼神綻放光彩，全程帶著微笑，「在那間只有她和四個孩子的小房間裡，我感受深厚的愛」。