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「曼達洛人與古古」終極預告曝光 身歷其境「銀河冒險」

記者廖福生／即時報導
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「曼達洛人與古古」是「星際大戰」系列睽違7年重回大銀幕的旗艦力作。（圖／盧卡斯影...
「曼達洛人與古古」是「星際大戰」系列睽違7年重回大銀幕的旗艦力作。（圖／盧卡斯影業提供）

「曼達洛人與古古」（The Mandalorian and Grogu）官方於拉斯維加斯Cinema Con驚喜發布終極預告與海報。本片不僅是「星際大戰」系列睽違7年重回大銀幕的旗艦力作，更強調全片專為IMAX規格打造，要讓影迷感受身歷其境的銀河冒險。

在最新曝光的終極預告中，由影史傳奇影星雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）飾演的神祕高層人物揭開關鍵對話，她神色凝重地對曼達洛人警告：「這跟復仇無關，而是為了阻止另一場戰爭。」語氣中暗示著帝國殘餘勢力正密謀反撲，銀河系的和平已岌岌可危。在面臨惡名昭彰的「赫特族」威脅之際，曼達洛人再次展現鐵漢柔情，為了守護古古，他不惜深入銀河系最黑暗的角落。

預告片也展現了「Man大叔」佩德羅帕斯卡(Pedro Pascal)飾演的曼達洛人與「超Q金孫」古古之間不可分割的情感。面對惡名昭彰的赫特族反派獰笑威脅：「你會受苦的，下一個就輪到古古。」曼達洛人依舊保持硬漢本色，冷酷宣示：「我們會幹掉你手上的每一個壞蛋！」誓死守護這段跨越星系的父子情誼，古古每個超萌舉動也融化粉絲的心。

「曼達洛人與古古」由「鋼鐵人」（Iron Man）億萬導演強法夫洛（Jon Favreau）親自執導，他在終極預告中展現了更上一層樓的視覺野心。本片特別為IMAX特製拍攝，畫面比例將在IMAX影廳中擴張，提供多出26%的影像內容，無論是曼達洛人飛船穿梭隕石群的追逐戰，還是星際異獸對決的宏偉奇觀，都將以最高規的清澈度與震撼感呈現。

最新曝光的海報中，「星戰金孫」古古如同絕地宗師尤達，背景也正如天行者路克首度前往向尤達拜師時的叢林星球，種種暗示令影迷更是期待不已。強法夫洛表示，這部電影的設計初衷就是為了大銀幕而生，即便沒有看過星戰影集的新觀眾，也能透過本片極致的視效與動作場面，輕鬆進入這個壯闊的宇宙觀。

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