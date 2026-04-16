沒離過婚的女人不談？鍾漢良「蜜語紀」秒回何以琛…本尊回應了

鍾漢良在2015年的「何以笙簫默」中，飾演律師何以琛，苦等唐嫣飾演的趙默笙。(取材自微博)

由鍾漢良、朱珠主演的「蜜語紀」近日開播，立即以黑馬姿態引爆全網，衛視收視率、網播熱度及全平台話題數據全線登頂，收視打贏迪麗熱巴 「白日提燈」，成為2026年春季檔現象級都市劇。劇中，鍾漢良繼「何以笙簫默」、「今生有你」後再度愛上失婚女，被網友調侃「沒離過婚的女人不談」，相關話題登上熱搜。

「蜜語紀」以「30+離婚女性逆襲」為主線，前3集密集呈現捉姦離婚、淨身出戶、手撕渣男等強衝突情節，「潑紅酒」、「智鬥小三」等名場面短片單條播放逾42萬，被稱為熟齡版「我的前半生」。

最引人關注的還是，鍾漢良劇中再度愛上失婚女性，被網友笑稱「內娛離婚女主角收割機」、「焊死在離婚賽道」。

據了解，鍾漢良在11年間連續出演3部爆款都市劇，角色均執著追求離婚女性。包括2015年的「何以笙簫默」，他飾演律師何以琛，苦等離婚歸國的趙默笙，經典台詞「妳憑什麼認為我會娶離過婚的女人」與第二天閃婚形成極致反差。

2022年「今生有你」中，鍾漢良飾演醫生聶宇晟，重逢帶娃的單親媽媽談靜；「蜜語紀」中，則是飯店高管紀封愛上被出軌後淪為清潔工的許蜜語（朱珠飾演）。

近日，鍾漢良在「蜜語紀」宣傳活動中，面對「沒離過婚的女人不談」的網路熱梗，他笑著強調，「是角色，不是我本人」，並即興從口袋掏出道具離婚證解釋，「這是掃樓時被頒發的獎項」，輕鬆化解話題爭議。

談及「蜜語紀」與「何以笙簫默」角色差異時，他主動引用觀眾評論，「如果趙默笙沒離婚，何以琛很可能願意當小三」，並稱讚該解讀「一針見血總結精髓」，坦言「我只能同意」。相關發言引發全場爆笑和網路熱議。而鍾漢良51歲凍齡狀態與鬆弛感也成焦點，網讚「法拉利老了還是法拉利」。