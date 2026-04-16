我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

啟事：「台灣校園民歌50年」演出取消 已購票者全額退票

川普聲稱他「解決了第十場戰爭」…今日5件事

佘詩曼出道29年沒胖過 「22吋水蛇腰」竟是過勞後遺症

記者陳慧貞／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
佘詩曼(右)擁有22吋蛇腰，自招吃不胖體質。圖／年代提供
佘詩曼(右)擁有22吋蛇腰，自招吃不胖體質。圖／年代提供

香港資深演員佘詩曼年初才以夯劇「新聞女王2」奪下第四座視后獎座，事業再攀高峰。憑藉這股氣勢，她馬不停蹄推出新作「正義女神」，也是出道29年來首次接下法官角色，意義非凡。

「正義女神」劇情改編超過20宗真實案例，講述法官言惠知面對一連串青少年犯下的社會案件堅持正義，帶領懵懂少年少女回歸正軌的故事，首集故事便祭出驚悚墜樓案，一邊是受害人家屬心碎的吶喊，另一邊是堅稱無辜的青澀少年，隨著關鍵證據逐步浮現，劇情反轉再反轉。

事實上，佘詩曼從小就夢想擔任律師，無奈需進修多年只好作罷，如今透過演員身分挑戰律政題材，另類圓夢讓她喜悅藏不住，直呼開心。扮演法官的佘詩曼在劇中面對每個案例，見招拆招，有罪者不容脫身，無辜者不該受罪，正派形象鮮明有力，為貼近法官孤獨心境，拍攝期間刻意減少與外界接觸，更因宣讀判詞絕對不能出錯，對台詞要求格外嚴謹，展現專業魅力。為貼近法官孤獨心境，拍攝期間刻意減少與外界接觸，更因宣讀判詞絕對不能出錯，對台詞要求格外嚴謹，展現專業魅力。

50歲佘詩曼凍齡有術，長年維持22吋水蛇腰身材令人稱羨，近日她大方分享自己是吃不胖體質，只要2、3天不吃宵夜直接就寢，體重就會自動下降，以此發屢試不爽，自知不能日漸消瘦，所以還規定自己「一定要吃宵夜」，此言一出令眾人傻眼，但佘詩曼坦言，其實早年因拍戲過勞、身體失調，導致如今身材吃不胖，實則是年輕時所付出的代價。

「正義女神」是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。圖／台灣大哥大MyVideo提供
「正義女神」是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。圖／台灣大哥大MyVideo提供

「正義女神」佘詩曼打造「書蟲型法官」形象。圖／台灣大哥大MyVideo提供
「正義女神」佘詩曼打造「書蟲型法官」形象。圖／台灣大哥大MyVideo提供

佘詩曼主演「正義女神」。圖／年代提供
佘詩曼主演「正義女神」。圖／年代提供

香港

上一則

唱紅「自由」… 50歲李心潔比年輕時「還敢活」

延伸閱讀

中年迎事業第二春…佘詩曼抗焦慮祕笈 「別去想未來」

中年迎事業第二春…佘詩曼抗焦慮祕笈 「別去想未來」
中年迎事業第二春 佘詩曼曝抗焦慮祕笈：別去想未來

中年迎事業第二春 佘詩曼曝抗焦慮祕笈：別去想未來
從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅

從何以琛到毒舌霸總 鍾漢良51歲狀態逆天再翻紅
二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

二婚小11歲「最帥唐僧」 陳麗華、遲重瑞不甩議論相伴36年

熱門新聞

女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
楊冪如今的髮量。（取材自微博）

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

2026-04-12 08:00
凱蒂佩芮被指控性侵。（路透）

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

2026-04-13 18:56
張雅琴的「1800年代晚報」頗受觀眾歡迎。圖／年代提供

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

2026-04-14 09:04
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強自爆與老婆陳嵐分房10年以上。(摘自向太Tiffany陳嵐微博)

認了與向太分房睡10年「各過各的」向華強揭關鍵原因：除非很年輕

2026-04-15 19:01

超人氣

更多 >
4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助

4星座愈善良愈走好運 他常遇好友出手相助
民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消

民歌50北美巡演賣座不佳 紐約休士頓場全取消
科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2

科技業不只看名校光環 這所公立大學靠這優勢列全美第2
因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍

因廁所收費 華人出國一路憋尿 邊境停車多幾分鐘翻倍
好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平

好會搶空間 雙層設計經濟艙座椅近躺平