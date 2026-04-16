佘詩曼出道29年沒胖過 「22吋水蛇腰」竟是過勞後遺症

佘詩曼(右)擁有22吋蛇腰，自招吃不胖體質。圖／年代提供

香港 資深演員佘詩曼年初才以夯劇「新聞女王2」奪下第四座視后獎座，事業再攀高峰。憑藉這股氣勢，她馬不停蹄推出新作「正義女神」，也是出道29年來首次接下法官角色，意義非凡。

「正義女神」劇情改編超過20宗真實案例，講述法官言惠知面對一連串青少年犯下的社會案件堅持正義，帶領懵懂少年少女回歸正軌的故事，首集故事便祭出驚悚墜樓案，一邊是受害人家屬心碎的吶喊，另一邊是堅稱無辜的青澀少年，隨著關鍵證據逐步浮現，劇情反轉再反轉。

事實上，佘詩曼從小就夢想擔任律師，無奈需進修多年只好作罷，如今透過演員身分挑戰律政題材，另類圓夢讓她喜悅藏不住，直呼開心。扮演法官的佘詩曼在劇中面對每個案例，見招拆招，有罪者不容脫身，無辜者不該受罪，正派形象鮮明有力，為貼近法官孤獨心境，拍攝期間刻意減少與外界接觸，更因宣讀判詞絕對不能出錯，對台詞要求格外嚴謹，展現專業魅力。為貼近法官孤獨心境，拍攝期間刻意減少與外界接觸，更因宣讀判詞絕對不能出錯，對台詞要求格外嚴謹，展現專業魅力。

50歲佘詩曼凍齡有術，長年維持22吋水蛇腰身材令人稱羨，近日她大方分享自己是吃不胖體質，只要2、3天不吃宵夜直接就寢，體重就會自動下降，以此發屢試不爽，自知不能日漸消瘦，所以還規定自己「一定要吃宵夜」，此言一出令眾人傻眼，但佘詩曼坦言，其實早年因拍戲過勞、身體失調，導致如今身材吃不胖，實則是年輕時所付出的代價。

「正義女神」是佘詩曼從影以來首度挑戰法官角色。圖／台灣大哥大MyVideo提供

「正義女神」佘詩曼打造「書蟲型法官」形象。圖／台灣大哥大MyVideo提供