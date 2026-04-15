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女團成員大整形「全身只有一處是真的」過海關被疑藏毒

記者梅衍儂／即時報導
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F40女團，左起關關、艾軒、王宥忻、CONY。圖／台灣愛物王二手公益商店提供
F40女團，左起關關、艾軒、王宥忻、CONY。圖／台灣愛物王二手公益商店提供

王宥忻今（15）日帶著F40女團成員關關、CONY、艾軒出席台灣愛物王二手公益商店開幕，她們不僅豪砸重金打造二手公益店與商務中心，更表示「已經不缺錢」 這棟價值2億元的空間，原本單月有70萬的租金收益，但為了圓夢與落實公益理念，她霸氣花費2千萬裝修做為二手公益店與商務空間。

面對網路上的酸民攻擊，她們展現強大的心理素質，笑稱「攻擊對我來講已經是習以為常，不攻擊才奇怪」。F40女團認為「二手就是重生」，如同二手的勞力士錶有時比全新品更貴，重點在於生命經歷歲月後是否變得更加圓融與擁有智慧。

「F40」的4個「大齡女子」，自嘲都是結過婚的「二手貨」，王宥忻霸氣笑說：「我本來就是二手貨，別人誤以為『二手貨』是爛東西，但我們是精品，人生中有些時候會壞掉，很幸福」，艾軒也幫腔，「就像我男友在賣名錶，二手的名錶反而更能增值，他賣的錶隨便一支都要6千萬」。

除了事業有成，女團成員的私生活與保養更是充滿戲劇性。艾軒分享砸下500萬元進行「全身上下」大整型，不僅把招風耳縫合，胸部也一路升級。最狂的是，她號稱是「全台灣第一個做巴西電臀（矽膠屁股）」的人，她大笑回憶，曾在美國過海關照X光時，因為屁股的矽膠形狀特異，被海關人員誤以為是「把毒品藏在屁股裡」，引發全場外國人緊盯螢幕研究的爆笑烏龍。艾軒笑說：「我全身都是假的，只有個性是真的。

感情方面同樣精采，F40成員關關曾有過3次戶政事務所登記紀錄，與前夫離婚又復合，現任為第三次登記，回憶起自己第一次花費500萬遠赴法國巴黎拍婚紗、用超跑車隊迎娶，最終卻離婚收場，直呼「那500萬買台積電現在都已經翻倍了」，婚紗照也全數丟進垃圾桶。關關藉此呼籲女孩們，婚後經營比奢華的婚禮重要得多。

王宥忻將於5月舉辦一場「馬卡龍風」的集體婚禮，帶領30對愛侶共同見證愛情。F40成員CONY不僅遠在新疆的婆婆將專程來台，她也將帶著新疆老公步上紅毯。

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