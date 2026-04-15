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何潤東沒演「逐玉」漲粉百萬 親回「粉底液將軍」爭議

記者趙大智／即時報導
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何潤東回憶當年內褲廣告帶來的效益。(記者王聰賢／攝影)
何潤東回憶當年內褲廣告帶來的效益。(記者王聰賢／攝影)

張凌赫在夯劇「逐玉」因妝容細緻陽氣不足，被調侃是「粉底液將軍」。何潤東明明沒演，但10多年前在「楚漢傳奇」扮項羽卻因此翻紅，抖音帳號10天漲粉百萬。認為他才是真正的威猛將軍。何潤東今現身TVBS、新傳媒原創劇集「對你心動的預言」記者會，笑著回憶了當年因為接內褲廣告被各界讚譽為「亞洲鵰王」的往事。

何潤東身高185公分，但剛出道時只有66公斤，接下內褲廣告後，天天吃10碗飯配瘦肉增肌，他笑說：「不知道廣告海報會放多久，不想丟臉，加上好萊塢和韓國演員身材都很好，所以就拚命把體格練好。」結果這一練，原本都只演霸道總裁，從此就接到項羽、呂布這類武將角色，覺得算是奇特的緣份。

何潤東因此想到一件有趣往事：「我有因為吃很多飯上過報！」自嘲上個世紀時，他跟偶像張學友同屬寶麗金唱片公司，某場慶功宴兩人居然玩起「誰吃得飯較多」遊戲，他心想絕不能在偶像前丟臉，硬吃下8碗飯，果然張學友拍拍他的肩表示佩服，最後他還被媒體下標「何潤東是飯桶」！

因為「楚漢傳奇」翻紅，何潤東覺得滿奇特的，畢竟已是10幾年前的角色，最開心的是爸媽，睡前會不停上抖音看影片，他說：「我在現在這階段，項羽的一句話『破釜沈舟』很重要，要秉持這種精神導這部戲。」唯然這趟翻紅因此不少活動代言上門，但他全都推掉。

這讓何潤東想起當年第一次當導演，同樣是拍TVBS「翻牆的記憶」，恰巧同時因跟孫儷演出「那年花開月正圓」暴紅，找上門的廣告商多到不行，他為專心拍戲也照樣全推，「人生嘛，什麼都要就做不好，我必須要負責任，如果一直請假接廣告，會對不起他們」。

而這次光是籌拍新戲就花了2年多，何潤東形容其中1年甚至只工作14天，就是想專心做好這件事。

「對你心動的預言」以校園愛情結合穿越、懸疑，故事圍繞著20歲的大學女生姚可珣（Aokbab 茱蒂蒙 飾）展開。半工半讀的她，上課時遭遇嚴重的實驗室爆炸，意識消失在如雪片般墜落的灰燼中。再度睜眼時，時間竟過一年，可珣發現自己已轉系為藝設系的學生，身邊的男友更從何秉勛（曹佑寧 飾）變成白尚桓（陳昊森 飾），對一切感到陌生無比的可珣，不自覺依賴白尚桓的溫柔。沒想到，這份貼心的陪伴，卻因男方遭遇車禍而轉眼即逝。

陷入悲痛的姚可珣，意外「穿越」回到一年前，身邊的人、事、物回到原點，她與白尚桓依舊是死對頭的冤家關係。面對現實與記憶交錯重疊的恐懼，可珣意識到那不只是夢，而是真實發生的未來。

何潤東再度執導。(記者王聰賢／攝影)
何潤東再度執導。(記者王聰賢／攝影)

何潤東(左)昔在「楚漢傳奇」飾演項羽。(本報系資料照)
何潤東(左)昔在「楚漢傳奇」飾演項羽。(本報系資料照)

何潤東籌拍「對你心動的預言」就長達2年。(記者王聰賢／攝影)
何潤東籌拍「對你心動的預言」就長達2年。(記者王聰賢／攝影)

何潤東2005年接拍內褲廣告。(本報系資料照片)
何潤東2005年接拍內褲廣告。(本報系資料照片)

曹佑寧(左起)、何潤東、茱蒂蒙、陳昊森、蔡程俊齊聚記者會。(記者王聰賢／攝影)
曹佑寧(左起)、何潤東、茱蒂蒙、陳昊森、蔡程俊齊聚記者會。(記者王聰賢／攝影)

何潤東2005年接拍內褲廣告。(本報系資料照)
何潤東2005年接拍內褲廣告。(本報系資料照)

好萊塢 張凌赫

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