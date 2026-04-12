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張孝全爆在家只穿四角褲 為戲增重7公斤「能躺就不坐」

記者陳穎／即時報導
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蘇慧倫(右)、張孝全出席「欠妳的那場婚禮」首映會。記者沈昱嘉／攝影
蘇慧倫(右)、張孝全出席「欠妳的那場婚禮」首映會。記者沈昱嘉／攝影

張孝全、蘇慧倫主演的台劇「欠妳的那場婚禮」今天在金馬奇幻影展世界首映前兩集。兩人在劇中飾演關係破裂的夫妻，張孝全詮釋中二又超廢的丈夫，他笑認：「我私下不工作也很廢，在家就穿四角褲，能躺就不坐，可以在家廢很久。」

張孝全在劇中飾演曾是人生勝利組的樂團主唱，首度挑戰自彈自唱，他坦言這是最困難的部分，好在他陸續學吉他，唱歌則靠KTV練習。他分享自己去唱歌的必唱曲是「一場遊戲一場夢」，蘇慧倫則評價「老公」的歌藝：「還不錯！」

導演嚴藝文先前以「影后」再攀高峰，這次男性演員比例大幅增加，她表示：「對我來說是全新的感受，過程像三溫暖，感覺完全不同；男演員一開始比較難溝通，在意的點和女演員不同，但當他們願意信任你，就會完全放開，我叫張孝全脫褲子，他就直接脫。」

蘇慧倫在劇中厭倦超廢的老公，她笑說：「我能理解男人在外面上班，回到家想坐在沙發上看電視的感覺，對他們來說是放鬆，我可以包容和理解；我也會耍廢，就是打電動、放空。」張孝全為了呈現中年廢柴的模樣，還增重7公斤，他笑說：「肚子很明顯，我自己看了都會怕。」

兩人在劇中從冷戰到大吵都有，張孝全解釋，這就是很日常的夫妻生活，「不只是夫妻，也可以是友情，所有經歷過的關係都有熟悉感，能從劇中人物看到最純粹的自己。」張孝全還透露，嚴藝文導演對表演要求很高，有幾個鏡頭一拍就是17次，讓他一度信心被擊碎。開拍一週後，導演傳訊息問他是否可以直話直說，他才開始漸入佳境。

蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」飾演對丈夫失望的人妻。記者沈昱嘉／攝影
蘇慧倫在「欠妳的那場婚禮」飾演對丈夫失望的人妻。記者沈昱嘉／攝影

蘇慧倫是凍齡女神，狀態超好。記者沈昱嘉／攝影
蘇慧倫是凍齡女神，狀態超好。記者沈昱嘉／攝影

製作人丁長鈺(右起)、蘇慧倫、導演嚴藝文、張孝全、監製於蓓華出席「欠妳的那場婚禮...
製作人丁長鈺(右起)、蘇慧倫、導演嚴藝文、張孝全、監製於蓓華出席「欠妳的那場婚禮」記者會。記者沈昱嘉／攝影

張孝全分享拍戲趣事，曾一個鏡頭重拍17次。記者沈昱嘉／攝影
張孝全分享拍戲趣事，曾一個鏡頭重拍17次。記者沈昱嘉／攝影

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