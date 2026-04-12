小賈斯汀科切拉封神 突播「Baby」掀回憶 19年來首次壓軸

小賈斯汀首度登上科切拉音樂節。圖／摘自官方YT

2026年科切拉音樂節在美國加州 沙漠盛大登場，10日由流行小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）擔任壓軸後，11日則由流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）接棒登場，這也是他自2007年走紅，19年來首度以站上科切拉舞台，話題十足。

小賈斯汀以輕鬆造型現身，身穿紅色帽T搭配墨鏡，未走華麗路線，反而更顯隨性。他以新專輯「SWAG」中的〈ALL I CAN TAKE〉揭開序幕，整場演出長達近90分鐘，前半段多以新作品為主，展現近期音樂風格。

演出進行到中段時，他突然在舞台上操作筆電，並對觀眾說：「是時候帶大家回到過去的旅程了。」隨後在YouTube上播放經典成名曲〈Baby〉，熟悉旋律一出立刻點燃全場氣氛。他一邊播放MV，一邊與當年的自己合唱，當年稚嫩的聲音掀起滿滿回憶殺，讓觀眾情緒瞬間沸騰。

接近尾聲時，小賈斯汀再度送上驚喜，隨著他一句「開始吧」，夜空隨即綻放燦爛煙火，為演出增添高潮。他最後對著鏡頭比出愛心手勢，向現場粉絲示愛，為這場睽違已久的壓軸演出畫下完美句點。