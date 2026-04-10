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人神共憤…加害者拍片自首認了活活打死韓導演

記者李姿瑩／即時報導
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韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver
韓國導演金昌民遭人圍毆致死。圖／摘自naver

南韓導演金昌民去年莫名遭到圍毆致死，由於加害者始終逍遙法外，家屬決定公開金昌民慘死真相，希望社會大眾追出真凶。如今兇手陸續出面認罪，昨透過YouTube頻道「CARACULA」公開道歉，但影片內容僅3分鐘，除了說「對不起」外，竟直言自己已經無話可說。

金昌民導演去年在為自閉症兒子買餐點時，與餐廳客人爆發口角，隨後遭到不良分子痛下殺手，被打到腦出血後送醫。醫院搶救無效判斷他腦死，最後家屬決定器捐遺愛人間。

但對於金昌民導演無故送命，家屬難以接受，於是訴諸輿論，成功讓檢方成立專案小組調查。只是兇手這幾天接受媒體訪問，還有人拍攝自首影片，根本沒有直接跟家屬道歉，也沒有正式投案，讓網友群情激憤。

一名加害者在YT影片中承認「我是殺害金昌民導演的殺人犯」，坦言對於金昌民的家屬感到很抱歉，但他只會說對不起，並解釋自己先前在籌備發行新歌，其他涉案者則是坦誠有黑道背景。

家屬對這些說法完全不能接受，金昌民的老父親接受韓媒訪問，直言這讓受害者受到更深的傷害，不能理解為何YT頻道要助紂為虐錄下這些莫名其妙的內容。

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