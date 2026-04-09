老闆五月天躺槍 女星失控暴嗆網友 認錯願主動退出歌壇

林以樂承認情緒失控，宣布願意退出歌壇。圖／摘自臉書

歌手林以樂獲得五月天 瑪莎賞識簽約，並擔任多首歌曲製作人，近來因不滿粉絲轉贈簽名CD，在Threads槓上對方，並且失控扯上五月天。她今透過社群致歉，表示「我承認情緒控管需要醫療協助，也願意主動退出華語樂壇」。

林以樂道歉聲明全文：

我是林以樂

我在Threads 上的發言

正式向當事人與關心這件事的人道歉

我在沒有確認清楚情況之前，就因為情緒上來而發表了不適當的內容，也說了「以後都不簽名」這樣傷人的話。這是我的情緒失控，也是我的錯。

有這些發言是因為我家發生嚴重的火災，作為陳情與協助受災戶，已無法承受過多的網絡資訊與批評。

事發時對方原本只是分享物品狀況與處理方式，作為創作者我卻因為私人的情緒不滿公開指責，造成對方困擾，也讓支持我的人失望，真的很抱歉。

無論我當下承受什麼情緒與壓力，都不應該用這樣的方式表達，更不應該把情緒丟向他人。這點我會負責，也會好好反省。

接下來我會先把相關發言收回，讓自己冷靜下來，再更謹慎面對公開平台上的每一次表達。

對不起。

我已正式提出離開相信音樂

也感謝他們多年對我的付出與支持

我提出的言論

是希望支持五月天的作品

因為他們是我的長輩跟榜樣

我承認情緒控管需要醫療協助

也願意主動退出華語樂壇

平息大家憤怒的情緒

也感謝這個時刻

讓我重新檢討自己

重新做人

也請網民們

給我一個機會自我反省

謝謝你，對不起，原諒我，我愛你們。