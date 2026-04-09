鄧紫棋台上突爆淚…披婚紗蹲地大哭 超心疼畫面曝光

鄧紫棋唱「Amazing Grace」爆淚。圖／讀者提供

香港 鐵肺歌后鄧紫棋今（9日）在大巨蛋開唱，唱到「Amazing Grace」（奇異恩典）時，她情緒滿溢，瞬間爆淚不止，讓歌迷心疼大喊「不要哭」。

其實她這此次巡演，幾呼唱到這首歌時情緒都十分激動，在新加坡 、上海場都曾爆哭，這次來台北也不例外，鄧紫棋邊哭邊拭淚，激動表示這首歌對她而言早已不只是演唱作品，「我印象中，我很少唱這一首歌不流眼淚，這一首歌已經不是只是在唱一首歌，是我人生的寫照。」

她坦言自己是情緒非常敏感的人，也因此選擇用創作抒發內心，「很多生命不同的關口，我走到那裡很想放棄，是這個恩典讓我站在這裡，讓很多想放棄沒有放棄，是這個恩典讓我今天還活著，讓我衝破一次次難關，讓我在大家面前分享普通的人生。」

鄧紫棋分享自己對「普通」的體悟，她回憶小時候覺得自己唱歌很厲害，16歲贏得許多比賽，但隨著視野變大，逐漸發現自己其實很普通，「但我人生不普通，這麼普通的女孩子，可以把人生寫在歌裡面，帶我到不同地方，分享我的人生」。

她坦言過去個性好強，不容易在人前展露脆弱，但這2、3年成長許多，更勇敢面對真實情緒，「我也有脆弱的地方，如果我也沒有放棄，大家都可以，請大家一定要相信。」隨後又說上一句：「我要趕緊擦眼淚，因為我的妝不防水。」當場破涕為笑。

鄧紫棋邊拭淚邊解釋自己為何而哭。圖／讀者提供