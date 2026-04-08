車銀優逃漏稅風暴再發聲 認了「負責到底」200億稅款繳清

車銀優否認當兵是為了避風頭。(取材自Instagram)

韓星車銀優年初捲入逃漏稅爭議，今（8）日再度透過社群平台發聲，表示尊重韓國國稅廳的調查結果，並已全數繳清遭追繳的稅款。他坦言此次事件讓他覺得相當沉重，強調不會逃避責任。

車銀優形象好、外型絕佳，是超高人氣韓星，卻在1月爆出韓國國稅廳對他及所屬公司Fantagio展開高強度稅務調查，發現他涉嫌利用母親名下公司分流個人演藝收入，藉此降低稅負。多家韓媒報導指出，公司由車銀優母親擔任CEO、弟弟擔任內部董事、父親則為審計員。

然而車銀優的公司登記地址是父母經營的鰻魚餐廳，且沒有實際辦公室，也未提供演藝經紀服務，因此被稅務機關認定是為了避稅而設立的空殼公司。國稅廳因此向車銀優追繳高達韓幣200億（約1327萬美元）的稅款與罰金。

車銀優一直以「模範青年」、「國民校草」形象吸引不少粉絲，爆出逃漏稅疑雲後，他也丟了不少代言，形象大受影響。車銀優1月26日在個人社群平台上傳全黑圖片，並發出道歉聲明。他表示會尊重國稅廳的調查結果，也會誠實履行納稅義務。

今他再度發聲，表示已經依照相關程序完成所有稅款繳納，希望不要再造成更多混亂。他也向粉絲致歉，直言讓一直相信自己的粉絲失望，真的非常抱歉。

對於外界質疑他成立一人公司是為了節稅，車銀優也首度說明原因。他表示，當時因為對未來活動方向感到迷惘，為了讓演藝工作能更穩定，因此才成立法人公司，但如今回頭看，確實有許多地方沒有仔細檢視。

他強調，所有責任都在自己身上，不應該怪罪家人或公司，「我深刻感受到，自己需要重新檢視自己。」他也承諾，未來會更加謹慎、嚴格地檢查所有活動相關事務，並對自己的選擇與行為負責到底。

車銀優聲明全文：

關於近期與我有關的納稅爭議，導致包括粉絲在內的許多人感到失望與混亂，我真心地致上歉意。

由於相關行政程序正在進行中，我在表明立場時不得不謹慎，也因此延遲了說明的時機，對此我再次致上歉意。

雖然晚了，但我還是想親自向大家再次傳達我的想法與立場。

我尊重國稅廳的程序與結果，並為了不再造成更多的混亂，已繳納了相關的所有稅金。對於剩餘的程序，我也會誠實地履行。

正因為我是在許多人的喜愛與應援下進行活動，所以我對這次的事件感到更加沉重與深刻。

若我有任何未能充分留意之處，所有責任也都在我身上。無論出於何種理由，我都不會以「不知道」或「是別人的判斷」這類話語來逃避。

在活動過程中，為了在經歷各種變化與混亂的時期能更穩定地繼續我的活動，在準備的過程中設立了法人。但現在回頭來看，那段過程中確實有我未能充分留意的地方，而我認為那份責任不在我的家人或公司，而是在於我自己。

透過這次的事件，我深切地感受到我需要再次審視自己。尤其，讓相信我、支持我的粉絲失望，這件事最讓我心痛，也最對不起大家。

為了不讓同樣的問題再次發生，今後我將會以更加謹慎、更加嚴格的標準來審視我所有的活動。

為了成為對自己的選擇與行動負責到底的車銀優，我會更加努力、不斷地努力。

再次向大家致以我深深的歉意。

感謝您閱讀這篇長文。