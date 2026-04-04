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小蟲65歲回顧人生：音樂療癒眾人 重拾美學夢蓋理想屋

記者梅衍儂／即時報導
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小蟲用自己喜歡且舒服的態度面對工作和生活。圖／小蟲提供
小蟲用自己喜歡且舒服的態度面對工作和生活。圖／小蟲提供

有「華人音樂教父」美譽封號的小蟲剛滿65歲，回首過往有感而發：「國中時，爸爸希望我可以當醫生，我卻走入音樂來療癒大家，好似成了『音樂醫生』；我讀的是美術相關，沒有在繪畫、設計鑽研，卻用音樂的美好來呈現聽覺美感。」笑言自己是被音樂耽擱的醫生或是設計家。

小蟲回憶，國中時爸爸希望可以朝當醫生的路子前進，但他根本不愛，當時叛逆個性和父親有了齟齬，更離家從高雄隻身北上，讀了美術科系，日後因緣際會和唱片圈有了接觸，在1983年寫下了鄭怡唱紅的「小雨來得正是時候」，自此開始他音樂量產生涯，「我喜歡美學，但音樂插進來，人生就偏了」。

今年滿65歲，他覺得要為自己做些什麼，「到了一定年紀，不用再去證明什麼，而是要更積極去尋找年輕的時候想做卻沒有做的事。就像是爬山，現在體力跟不上了，但年輕時可以輕鬆完成，我則在錄音室內做音樂，雖是興趣，也豐富我在某種層面的成績，如今想想，有點把重要的事放錯位置的遺憾」。

於是，小蟲將重拾對美學的興趣，「我以前學設計，是可以蓋出想要的屋型、可以有無限想像空間的布置，現在，做了音樂後卻把這些給遺忘了，只能用耳朵去做美學，只能用眼睛在衣服上面、餐盤擺設上面品頭論足，反而沒有具體再去落實大格局的美學理念」，這樣的起心動念，他正在尋找適合的場域、草繪出心中的藍圖，蓋一棟滿足自己美學的房屋，計畫也已著手。

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