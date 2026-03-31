「逐玉」迎結局 田曦薇告白「想成為你」張凌赫甜蜜對望

張凌赫（左）、田曦薇在「逐玉」雪景戲，浪漫氛圍爆表。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

張凌赫、田曦薇主演，愛奇藝出品的古裝劇「逐玉」自上線蟬聯四週冠軍寶座，上週更於34個地區獲得華語劇集TOP1，熱度強勁之餘也帶動張凌赫主演之「愛你」、「寧安如夢」、「雲之羽」，以及田曦薇「卿卿日常」等劇重返愛奇藝國際版熱播榜前十名。

「逐玉」劇情片段除了在社群上引發網友二創熱潮，於愛奇藝官方SNS中，獨家互動張凌赫土味情話之片段反應亦相當熱烈，觀看數已突破170萬次，至今熱度不斷飆升中，可見該劇帶來的高人氣。昨日（30）「逐玉」正式迎來大結局，不只大批劇迷不捨，主演張凌赫、田曦薇也分別在社群平台上寫下感言告別角色，留下滿滿的感動。

張凌赫從殺青時便表示相當捨不得武安侯「謝征」，感覺自己還沒演夠，在劇集收官當日，他更寫下：「看到很多人說因為看了『逐玉』而感到溫暖，收穫好心情，真的很開心作品能帶來這樣的感受。」提到隨著劇情播出，張凌赫和觀眾一起欣賞，跟著「謝征」彷彿回到飄雪的西固巷，「看鄉里鄉親熱鬧地過日子，被那隻可愛又笨拙的海東青逗笑，這實實在在的日子樸素、卻暖和。」除了感謝觀眾和粉絲的支持謝謝喜歡《逐玉》、喜歡謝征的你們。希望大家以後想到《逐玉》，都好似重回林安，心生溫暖。謝謝所有的合作同事，感謝每一位一起努力的大家。」

田曦薇則用向角色告白的形式，感性地對著劇中所飾演的樊長玉說：「長玉，我有個熱血少女夢。於是你從密密麻麻的文字裡抬起頭。你拉著推車前行，棉鞋踩進濕泥裡，隆冬季節，風不知道從哪個方向吹過來，你頭髮紛亂，看向我的眼神倔強，又蓬勃。我胸腔擂鼓，躍躍欲試。長玉我想要成為你。想要同你一樣，樂觀堅強。想要同你一樣，能勇敢地走向未知的路。想要同你一樣，就算被打倒，也能一次又一次地站起來。長玉，我可以成為你。」並留言鼓勵希望劇迷們能跟長玉一樣相信自己，相當勵志。

《逐玉》獨到的鏡頭美學，也讓導演曾慶傑被譽為「氛圍感之神」。到柯穎、丞磊主演的現象級短劇《虛顏》，以及呂小雨、趙弈欽的《風月變》等均屢創話題指標。上述系列好劇現皆於愛奇藝熱播中。

愛奇藝出品劇集《逐玉》、《成何體統》於2026年開播皆取得熱烈迴響，愛奇藝不斷深耕優質影視IP，今年適逢愛奇藝台灣站10週年，亦特別舉辦感謝祭「十年觀影，即刻入戲」抽獎活動，邀請劇迷進入沉浸式劇場，還有機會抽機票與戲劇周邊禮盒，詳情請見官方社群。

張凌赫（左）、田曦薇在「逐玉」雪景戲，浪漫氛圍爆表。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

「逐玉」結局，張凌赫（左）、田曦薇甜蜜發聲。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供