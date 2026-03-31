馮德倫大讚舒淇導演才華…自嘲：沒人想看我演同志片

馮德倫來台宣傳。記者林士傑／攝影

港星馮德倫近日積極宣傳動畫新作「Bucket Man」，他也暌違26年重返樂壇，獻唱主題曲「屢戰屢敗又怎樣」。今他來台媒體訪問，透露經常私下來台，熱愛動漫的他最熟的地方是三創：「之前看到彭于晏宣傳的按摩椅，我還發照片給他，叫他送我一個按摩椅。」

今現場播放動漫IP「Bucket man」預告，馮德倫表示，老婆舒淇 只看過成品，並未參與他創作過程：「她很忙，就盡量不要煩她。」他坦言，平常彼此之間還是會互相鼓勵鼓勵為主，他也提到，這次製作動漫是自己首次嘗試，因此多半是在作品完成後才會讓舒淇觀看，至於是否會在初期就與她討論，他笑說：「我們一般沒有這個習慣。」

馮德倫表示，自己從小就熱愛動漫，「那個年代大家都看『七龍珠』、『北斗之拳』，動漫一直很火」。但他也指出，製作動漫比拍電影更耗時、成本更高，且容錯率低，「一直忙著拍片，很少有機會做動漫，幾年前才開始有這個想法，想做一個帶有超級英雄感的作品，籌備了很久。」

他透露，該IP靈感源自約4年前，起初來自一件數碼藝術作品，「是一個小朋友的形象，帶著水桶很有趣，但跟拍電影不一樣，不是先寫完整劇本，而是從角色感覺出發。」他透露，這樣的概念與身邊朋友小孩故事有關，因此在角色設定上希望貼近年輕世代，「是一個有點恐懼的年輕人，在學校會遇到霸凌，希望能跟年輕人接軌」。

為了讓IP更早被認識，馮德倫並未等待作品完成才曝光，而是先從公仔與聯名合作著手，「去年開始先做公仔曝光，跟很多香港 廠商、時尚品牌合作，讓更多人知道這個IP。」他也提到，創作過程中會觀察當代年輕人生活型態，「現在年輕人很常滑手機，跟我們以前踢足球不一樣。」同時也結合自身經驗，並與年輕編劇交流發展故事。

此外，馮德倫坦言自己也是收藏迷，尤其喜歡動漫與卡牌，「像『航海王』、『寶可夢』卡牌我都有買，很多模型都一箱一箱放在辦公室，有些不會開封。」他笑說小時候對收藏很講究，連拆包裝和都會小心翼翼，但也曾因父親丟掉收藏而感到遺憾。

馮德倫表示，「Bucket Man」未來也希望能發展真人版，但現階段仍以將IP基礎打穩為優先，「目前先把IP做好，這也需要一段時間，先從電視劇第一集開始，再慢慢發展，包括人物角色與合理的製作規模。」

另外，馮德倫與吳彥祖在1998年主演的「美少年之戀」，當年2人的神顏至今仍難超越，被問起2人是否有機會再續前緣，他笑說：「還有人想看我們嗎？這個可能要問楊凡導演，我們應該算是耽美的老祖宗。」

至於是否有機會讓老婆舒淇指導拍攝，馮德倫笑說：「她很忙，一定不會接，她也要弄自己的故事。」不過馮德倫坦言，未來與舒淇都有合作的可能，他指出當年「俠盜聯盟」也找舒淇演出：「那個片是個商業動作娛樂片，會牽動到很多動作，會跟她解釋一下為什麼會這樣。」

馮德倫也大讚舒淇是個非常好的演員、導演：「她溝通很有一套，在她的電影裡，要去執導新的小朋友演員，這是非常困難的。」但他笑說兩人都是很有主見的人，只要是工作分明，都有和舒淇合作的可能：「一定要有一個人做主，可能我是演員，或是我也可以當他副導演。」