海瑟·葛拉罕(左)和麥哈拉·哈羅德為電影「他們要殺你」接受訪問。圖／摘自好選喆+ 電癮好選喆YT

近期備受矚目的恐怖動作電影「他們要殺你」主創團隊，接受「好選喆+ 電癮好選喆」訪問，大爆拍攝現場的驚悚與血腥內幕。演員們不僅透露被「糖漿血」洗臉的慘況，更在訪談中跨海與台灣地標互動，直指「總統府」與「陶朱隱園 」極具成為電影中邪教總部的潛力。

海瑟·葛拉罕和麥哈拉·哈羅德被問到什麼條件會願意加入邪教？海瑟·葛拉罕笑說：「一定要有很多美食和金錢！」麥哈拉·哈羅則先是一臉疑惑，接著分享「要是邪教可以保證提供好的食物、水和空氣，很乾淨的環境，我可能會考慮。」

為了追求真實感，該片捨棄大量 CGI 特效，堅持採用實體特效（Practical Effects）。演員們在訪談中回憶，片場最噁心的一天莫過於巨大的「血漿爆炸」場景。她們透露，當時躺在地上，整桶由糖漿製成的血漿直接潑在臉上，甚至流進嘴裡，當下的驚恐反應全是被「噁心」出來的真實情緒。海瑟·葛拉罕則笑稱，當時全身被血漿浸透，回家洗了4次澡才乾淨，皮膚上的紅印甚至留了3天才完全退去。

主持人向演員展示了數個台灣著名建築，邀請他們挑選心目中最理想的「邪教總部」。擁有百年歷史的總統府因其 1919 年完工的復古外觀（Vintage Look），深得演員青睞。而台灣最貴豪宅陶朱隱園則因其旋轉、前衛的建築設計，被演員形容為「21世紀未來感」的邪教據點。此外，圓山大飯店也被提及是充滿神秘色彩的候選地。