我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

烏干達力挺以色列 軍事首長稱若以瀕敗將參戰

「神話」李玟雨今辦婚禮 幸福娶回超美新娘

記者李姿瑩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG
李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG

南韓長青男團神話成員李玟雨於去年公開婚訊後，今日補辦婚禮，和小他11歲的在日韓僑李亞美步入禮堂。婚禮僅邀請親友出席，由隊友JunJin（前進）與Andy擔任主持，並邀來實力派歌手Gummy與Zion.T獻唱，氣氛溫馨感人。

46歲的李玟雨與妻子早在2013年日本巡演期間透過友人介紹認識，期間一度失去聯繫，直到多年後再度重逢，才讓緣分重新延續。當時女方已離婚並獨自扶養6歲女兒，李玟雨不僅接納對方過去，也將繼女視如己出。兩人重逢後感情迅速升溫，交往不到3個月便迎來愛的結晶，並於去年底迎接女兒誕生。

隨著婚紗照曝光，李玟雨妻子以優雅氣質與亮眼外貌引發討論，產後迅速恢復的狀態更令人驚豔，完全看不出已是2個孩子的母親。照片中兩人甜蜜依偎，笑容洋溢幸福。

李玟雨也透過文字向妻子深情告白，表示經過漫長時光，終於遇見能彼此扶持、共度一生的伴侶，未來將攜手踏實前行，迎向嶄新人生。他也成為繼Eric 、JunJin與Andy之後，第4位步入婚姻的神話成員。

有趣的是，李玟雨日前透露，原本要發喜帖給Rain，但Rain婉拒出席，理由竟是29日是金泰希生日，他要陪老婆慶生，只能對麻吉說抱歉。

李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG
李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG

李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG
李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG

李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG
李玟雨（左）和愛妻補辦婚禮。圖／摘自IG

南韓

上一則

Energy唯一未婚 Toro冒出23歲兒子 露面同台日曝光

延伸閱讀

安徽「掏二代」結婚 9輛吸糞車迎親 新娘：專屬的浪漫

安徽「掏二代」結婚 9輛吸糞車迎親 新娘：專屬的浪漫
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
化妝200、拉花2元…河南新人7000元極簡婚禮「把錢留給生活」

化妝200、拉花2元…河南新人7000元極簡婚禮「把錢留給生活」
和小11歲老婆張瀞云傳婚變 洪榮宏首鬆口：發生一些事情

和小11歲老婆張瀞云傳婚變 洪榮宏首鬆口：發生一些事情

熱門新聞

湯姆克魯斯始終維持高人氣。（路透）

2025好萊塢年收入揭曉 阿湯哥居亞軍、冠軍竟是「爛片王」

2026-03-25 19:46
泰勒絲（左）和劉美賢（右）。（美聯社）

劉美賢認證…美國隊冬奧奪金 泰勒絲貢獻大

2026-03-27 17:33
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

「跑兩步就喘」章子怡身材走樣 背後真相讓酸民閉嘴

2026-03-23 08:00
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
鄭怡是華語樂壇第一代「學霸歌手」。（星光娛樂提供）

小鮮肉都暈了 資深天后身世曝光 台大畢業超狂

2026-03-23 17:17

超人氣

更多 >
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來

好市多爆款蛋糕消失一年回歸？會員狂掃：一吃停不下來
中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸

中國研製 全球最大直徑高鐵盾構機「領航號」上岸
戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發

戀上科威特將軍 華女公務員20萬退休金一夜蒸發