歐陽妮妮被瘋傳懷第二胎？老公張書豪露面這樣回

張書豪抱著兒子出席婚宴。記者沈昱嘉／攝影

禾浩辰、吳品潔今(29日)於台北內湖CHALET V舉行戶外婚禮，演藝圈不少大咖好友齊聚，現場星光熠熠，張書豪和老婆歐陽妮妮也到場祝福，被問老婆是否懷二胎？張書豪抱著兒子笑容滿面回應了。

歐陽妮妮與張書豪交往5年多，2024年登記結婚，隔年生下兒子「睦睦」，日前她過30歲生日，還透過社群曬兒子照，寫下：「你們覺得我有當哥哥的模樣了嗎？」引發網友瘋猜「是不是有二胎」，不過儘管網友熱議，當事人始終未正面回應，更引來網友好奇。

禾浩辰、吳品潔婚宴，現場星光雲集，人人盛裝出席，但張書豪很特別，T恤搭寬鬆運動褲一身居家服出席婚宴，抱著還在睡覺的兒子，呈現十足奶爸模樣，由於歐陽妮妮先行進場，他被現場媒體堵到，被問老婆是否懷第二胎，他笑臉盈盈，揮揮手連忙否認：「沒有、沒有。」獻給禾浩辰、吳品潔的祝福是希望小倆口過得「甜甜蜜蜜」。

宋芸樺與圈外男友交往6年多，除了被偷拍外，她難得偕男友公開露面，藉喝好友禾浩辰喜酒沾喜氣外，這次和男友出雙入對，頗有幾分「見習」婚禮意味，看似好事近，另外，婚宴賓客不少攜家帶眷，導演九把刀帶老婆周亭羽、蔡昌憲帶兒子出席給祝福。

郭雪芙出席禾浩辰婚禮。記者沈昱嘉／攝影

柯震東出席禾浩辰婚禮。記者沈昱嘉／攝影

九把刀(左)、周亭羽出席禾浩辰婚禮。記者沈昱嘉／攝影