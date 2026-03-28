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跟周杰倫的恩怨情仇全說了 吳宗憲嘆：只要求過一件事

記者李姿瑩／即時報導
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吳宗憲熱力開唱。記者林士傑／攝影
吳宗憲熱力開唱。記者林士傑／攝影

綜藝天王吳宗憲28、29日在台北國際會議中心舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」，吳姍儒和家人都到場相挺，連周杰倫都送上花籃，被視為師徒破冰前兆。

吳宗憲人緣極佳，演唱會台上台下藝人來賓眾多，場外更是塞滿花籃。他今找來旗下歌手陳守恩、助理東東伴唱，嘉賓則有康康、寶弟(葛兆恩)輪番上陣，連詹惟中都參一腳上台打牌。

從主持人回歸歌手身分，吳宗憲今晚一口氣演唱多首經典歌曲，從「小姐這是我的名片」、「真心換絕情」唱到「你比從前快樂」、「笨小孩」，並透過脫口秀回顧自己的發片史。但吳宗憲不改大砲個性，笑說演唱會場地信義區「是鹿希派管區」，重提兒子當年揚言要炸市政府，加上過去鹿希派呼麻被抓也在信義區夜店，吳宗憲故意說：「路邊吸的鹿希派，房間吸的房祖名。」

此外，周杰倫在花籃上寫著「演唱會成功，好奇你會唱我哪一首歌，哈哈」，吳宗憲今天確實唱了周杰倫寫的「三暝三日」，並細數周杰倫從助理發跡的故事，他直接挑明外界好奇周杰倫跟他之間的恩怨情仇，「每次想到杰倫我就想到一部電影『法中情』，葉德嫻養不起劉德華所以賣身，最後被當上法官的劉德華審判。我欣賞杰倫、超愛你，一生之中我只要求你做一件事，杰倫真的超孝順，可以了，我有榮耀可以跟你一起工作，我真心愛你，沒有人能去中傷這些」。

這次的重頭戲是吳宗憲找來小馬、小鐘、劉畊宏，重現咻比嘟嘩合體畫面，一起飆唱「世界末日」與「白日夢」。4人唱到眼眶泛淚，瘋狂開自己年紀玩笑，可惜明天劉畊宏就要回中國，吳宗憲打趣這個組合是今天限定，最後乾脆叫明天的觀眾不用來了。

吳宗憲熱唱台語組曲。記者林士傑／攝影
吳宗憲熱唱台語組曲。記者林士傑／攝影

吳宗憲一口氣唱了多首經典歌曲。記者林士傑／攝影
吳宗憲一口氣唱了多首經典歌曲。記者林士傑／攝影

吳宗憲找回咻比嘟嘩同台。圖／東西文娛、星樂全球提供
吳宗憲找回咻比嘟嘩同台。圖／東西文娛、星樂全球提供

周杰倫 劉德華

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