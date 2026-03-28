周杰倫新專輯狂賣264萬張 攻占紐約時報廣場

周杰倫登上紐約時報廣場看板。圖／杰威爾提供

天王周杰倫 「太陽之子」專輯勢如破竹，除了制霸各大數位音樂平台新歌榜，數位專輯在發片短短4天不到的時間，目前銷售量突破264萬張，各大數位平台更紛紛在全球為周杰倫「太陽之子」專輯造勢，巨幕電子看板在各大城市登場。

包括Spotify在紐約時報廣場(Times Square)25層樓高的巨型螢幕，YouTube Music的看板也在紐約時報廣場不遠處的百老匯大道上，同時在洛杉磯 落日大道、香港海港城也出現YouTube Music的看板，騰訊旗下的QQ、酷狗的看板也在紐約時報廣場露出，台北信義區也有3個大看板，總計有16個巨型看板在台北、紐約、洛杉磯、香港、三亞、武漢、西安、天津、無錫登場，騰訊將陸續共有48個看板出現各大城市。

特別的是，Spotify、YouTube Music、QQ、酷狗等四大平台的看板同時出現在紐約時報廣場，同步慶祝周杰倫「太陽之子」專輯的誕生，歌迷紛紛拍下耀眼的巨幕看板，周杰倫也不忘跟粉絲說：「有看到記得@我」。

專輯裡其他歌曲也引起熱烈討論，許多cover的出現吸引了周杰倫的目光，他常常將歌迷拍的cover畫面po到IG上，笑說：「看到好多有趣的創意！」他也會給粉絲意見，像是「創意可以，但key要調一下」、「和弦要再抓一下」，也會誇獎粉絲「Nice cover」，天王在社群上與粉絲互動，讓歌迷驚喜連連。

周杰倫的宣傳影片出現在全球各大城市街頭。圖／杰威爾提供