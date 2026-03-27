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蕭敬騰激吻Summer放閃聖家堂…納達爾親吐：想聽老蕭唱歌

記者梅衍儂／即時報導
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蕭敬騰（左）和Summer相當恩愛。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰（左）和Summer相當恩愛。圖／喜鵲娛樂提供

蕭敬騰日前完成鑽石舞台公益演出後，當晚隨即前往西班牙，展開工作兼生活的5天行程，他與網壇傳奇納達爾（Rafael Nadal）會面、打友誼賽，更和老婆林有慧（Summer）甜蜜遊覽聖家堂。

這次會面的契機源於品牌邀約，蕭敬騰與收藏許多珍貴名錶的好友一同前往納達爾的家鄉馬洛卡島，並參訪納達爾學院。在納達爾的貼心安排下，一行人參觀學院與博物館，並於私人會所餐敘，氣氛輕鬆融洽，雙方互動熱絡，納達爾更表達希望未來有機會親耳聆聽蕭敬騰現場演唱，展現對音樂的興趣。

面對這位擁有「紅土之王」美譽的傳奇球星，蕭敬騰表示，納達爾不僅球技出眾，更擁有極高的IQ與EQ，這位紅土之王每一場比賽都非常經典，讓人印象深刻。

在緊湊的工作行程中，蕭敬騰也與Summer把握機會短暫放鬆，Summer回憶，上一次造訪西班牙已是25年前，當時隨F4拍攝「流星花園2」。如今再度踏上巴塞隆納，並參觀聖家堂，身邊有摯愛與好友相伴，別具意義。

Summer也分享心境，無論工作多忙碌，都應記得享受生活、持續熱愛，「認真工作，開心生活」，為人生寫下精彩篇章，至於蕭敬騰，他以「夢幻的出發」為這趟旅程寫下註解。

蕭敬騰（左）和Summer在聖家堂開心拍照。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰（左）和Summer在聖家堂開心拍照。圖／喜鵲娛樂提供

蕭敬騰（左起）、Summer和網球名將納達爾開心合影。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰（左起）、Summer和網球名將納達爾開心合影。圖／喜鵲娛樂提供

納達爾 蕭敬騰

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