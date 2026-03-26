周杰倫人肉快遞送禮…五月天有喜了 12場鳥巢冒爆點

五月天帶來一首首好歌。圖／相信音樂提供

五月天 開放彩排場向遭取消場次的觀眾致歉之後，昨晚正式在香港展開總計4場的「回到那一天」巡演，好友周杰倫 （周董）快遞送來飲料作為歡慶成軍日的賀禮，阿信一喝就說「我喝出了太陽的味道」，怪獸接話「喝出了之子的味道」，隔空替周董的新專輯造勢。

不同於過往場次，在五月天啟動時光機後，瑪莎和雙胞胎兒女拍攝全新串場影片，帶領歌迷親歷一場侏羅紀探險，只見恐龍 蛋孵化成恐龍，栩栩如生地衝出螢幕，腕龍、劍龍、三角龍、迅猛龍現身在香港啟德主場館，五月天也邀觀眾合唱「最好的一天」、「第一天」，氣氛熱絡。

昨是上班、上課日，五月天感謝大家捧場，石頭心疼許多粉絲頂著烈日排隊，怪獸則說：「好久不見，這句話不只跟大家講也是跟團員講，過了一個（農曆）過年才見面，希望大家今晚在五月天的音樂裡玩得開心。」冠佑一開場踢爆後台內幕，表示瑪莎有種會突搥的預感，叮嚀大家可以把焦點放在瑪莎身上，最後瑪莎安全過關。

五月天完成演出後於今天休息1天，明起則要連唱3晚，稍早宣布4月30日要帶著巡演3度空降大陸北京鳥巢，橫跨3周、合計舉辦12場「回到那一天」巡演，海報中可以見到恐龍的身影，看來也將帶領觀眾回到侏儸紀世界。