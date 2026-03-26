名導腦瘤復發 手術後生還留「半聾、半失明」後遺症

曲全立導演坦言，現在的他將每一天都當成最後一天在活。圖／美力台灣3D協會提供

導演曲全立繼紀錄片「台灣超人」榮登台灣紀錄片票房前十名、創下3200萬票房佳績後，推出全新續作「超人再起」，今（26）日釋出正式預告與海報，同步舉辦媒體試片，導演曲全立出席分享這部歷時多年、從生命低谷出發的創作歷程。

他感性表示：「這近百位超人的拍攝初衷並非為了電影，而是希望走進偏鄉讓更多孩子看見這些生命故事。我想透過他們的經歷告訴大家，每個人都會遇到挫折，關鍵在於你如何面對。」他也坦言：「現在的我，把每一天都當成最後一天在活；在拍攝時，用最單純、最真誠的同理心去記錄，只希望觀眾看到的是力量與激勵，而不是悲情。」

「超人再起」從曲全立導演自身經歷出發。35歲時他被宣告腦瘤復發，僅剩半年生命。在歷經重大手術後奇蹟生還，卻留下半聾、半失明的後遺症。這場與死亡擦身而過的經歷，也讓他重新思考創作的意義：「我的影像，能不能真正走進人心，甚至帶來力量？」他說：「真正的超人，不是沒有跌倒的人，而是在跌倒之後，還願意再走一次的人。」

本片耗資近4000萬拍攝，深入記錄多段真實生命故事，不僅呈現個人的內心掙扎，也捕捉陪伴者的視角與情感，「超人再起」不只是個人重生的故事，更映照當代社會壓力與希望。他希望觀眾看見，脆弱與堅強其實可以並存，也重新思考「超人」的定義「不是無所不能，而是在跌倒後仍選擇站起來的人」。電影「超人再起」將於5月8日全台上映。