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巨石強森竟有頭髮…毛伊造型曝光 網笑：完全認不出來

記者陳穎／即時報導
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巨石強森。（美聯社）
巨石強森。（美聯社）

迪士尼暑期強檔來勢洶洶！真人版海洋奇緣最新預告與海報同步曝光，立刻掀起影迷熱烈討論，不少人直呼：「這次真的要衝電影院了！」

這次真人版全面升級，不僅還原動畫原作的繽紛色彩與波里尼西亞海島風情，更透過全新特效打造壯闊海洋世界，視覺規模全面進化。故事依舊聚焦在勇敢的少女莫娜身上，身為酋長之女的她，肩負拯救族人的使命，踏上未知又危險的航海之旅。

預告中，莫娜與家人之間的情感刻畫更加細膩，尤其祖母那句關鍵台詞「大海選擇了你」，成為推動她啟程的核心力量，也為整段冒險鋪陳出濃厚情感張力。

而最大亮點之一，莫過於由巨石強森親自上陣演出的半神人「毛伊」。這也是他首度以真人形象詮釋該角色，從自信狂傲到幽默感十足的個性都完整呈現。預告中，他身上的動態紋身與變身能力成為焦點，尤其化身雄鷹的畫面更是震撼登場。巨石強森平常都頂著大光頭，這一次不僅有頭髮還是一頭長髮，不少網友直呼：「認不出來了！」

此外，莫娜與毛伊從一開始的針鋒相對，到攜手對抗海上威脅的過程，也讓整體劇情張力大幅提升。無論是驚濤駭浪的海面場景，還是岩漿巨獸與神話海怪的登場，皆展現出高度擬真的視覺效果，讓人期待值直線飆升。

隨著經典歌曲「How Far I’ll Go」旋律響起，熟悉的情緒瞬間湧現，也象徵這段冒險即將正式展開。迪士尼再次端出經典IP改編鉅作，勢必成為今年暑假最受矚目的電影之一。

巨石強森 迪士尼

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