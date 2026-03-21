周杰倫MV耗時2年製作費史上最高 「和梵谷對話」畫面曝光

周杰倫新專輯備受期待。圖／杰威爾提供

周杰倫 新專輯「太陽之子」3月25日全球數位發行，同名主打歌「太陽之子」尚未揭曉真面目，4支預告影片已將歌迷的期待值拉得滿滿。而天王出馬手筆驚人，「太陽之子」的MV總製作費逼近新台幣1億元(約334萬美元)，創下MV製作費的最高紀錄。

4支預告中，第一支Teaser畫面是致敬1908年的「吻Der Kuss」、第二支Teaser畫面致敬1942年的「夜鷹Nighthawks」，MV中周杰倫還和梵谷在酒吧裡對話、第三支Teaser畫面致敬1889年梵谷「吸煙斗與耳朵纏上繃帶的自畫像Self-portrait with bandaged ear and pipe」、第四支Teaser則是致敬了1793年的「馬拉之死Death of Marat」。

「太陽之子」的MV在巴黎及台北兩地拍攝，周董團隊2023年12月開會，2025年1月在巴黎教堂開拍，隨即進入後製，2025年4月台北搭景拍攝，再繼續後製，2026年3月才完成，歷時2年又3個月的「太陽之子」MV才大功告成

MV的視覺設計和創意統籌則是來自紐西蘭 、享譽全球的創意團隊Weta Workshop公司（維塔工作室），曾經參與過「阿凡達」、「魔戒」、「猩球崛起」、「沙丘」…等超過180部電影，曾獲得5次奧斯卡金像獎及其他眾多獎項。

周杰倫希望視效品質做到最棒，並且希望找國際頂尖團隊合作，支MV媲美電影等級，猶如好萊塢 大片，製作過程中周董不計成本地要把MV畫面做到最完美，使得單支MV的總製作費就高達近1億新台幣。

周杰倫「太陽之子」專輯，將於3月25日數位全球發行，4月10日實體專輯全面上市，現正預購中。

周杰倫在夜鷹畫作的酒吧前。圖／杰威爾提供