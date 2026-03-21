TWICE攻台北大巨蛋「破4大紀錄」 官方公開高清美照狂賀

TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供

一票難求的TWICE 「THIS IS FOR」WORLD TOUR IN TAIPEI 正式揭開序幕，連續三天在台北大巨蛋開唱，預計將吸引共12萬人朝聖。根據官方統計TWICE在大巨蛋創下四大紀錄，分別是「臺北大巨蛋首次呈現360度演唱會舞台」、「四個月內橫跨高雄世運主場館與臺北大巨蛋的國際指標級團體」、「首組於臺北大巨蛋締造三場完售紀錄的女團」、「臺北大巨蛋單場首度突破4萬人入場」。

這次演出從新歌「THIS IS FOR」揭開序幕，接著洗腦神曲「The Feels」、「FANCY」、「What is Love?」、「ONE SPARK」延伸至各成員個人舞台，展現多元魅力，更驚喜首度帶來「獵魔女團」話題曲「TAKE DOWN」，一連串高能量演出引爆全場，超過30首歌曲，成功打造一場從開場到尾聲口碑爆棚的夢幻演出。

而個人舞台環節由子瑜領先開場，首唱萬眾矚目的「Run Away」，每位成員輪番展現獨具特色的音樂風格與舞台魅力，讓粉絲目不轉睛。演出進入尾聲，全場粉絲大合唱「ONE SPARK」，到最後安可曲「Talk that Talk」，搭配360度舞台與燈海交織，打造震撼視覺。

全場破四萬名觀眾享受超過兩小時的高規格演出之中，從震撼開場到感動收尾，歡呼與感動交織，為這場等待已久的夢幻大秀寫下完美篇章。

TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供

TWICE公開大巨蛋高清美照。圖／Live Nation Taiwan提供